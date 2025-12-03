Apple schuift iOS 26.1 naar voren op toestellen met iOS 18 (maar updaten is nog niet verplicht)
Waar gebruikers in september nog als eerste update iOS 18.7 voorgeschoteld kregen en daarbij goed moesten zoeken naar de update naar iOS 26, verandert dat nu. Apple stuurt langzaamaan gebruikers richting de update van iOS 26. Maar het goede nieuws: updaten naar iOS 26 is nog altijd niet verplicht.
Apple pusht iOS 26.1 naar gebruikers op iOS 18
Apple promoot iOS 26.1 nu als standaardupdate voor iPhones die nog op iOS 18.x draaien. Waar grote iOS-versies voorheen direct als primaire update in instellingen verschenen, kiest Apple de laatste jaren vaker voor een voorzichtige uitrol. In september kwamen iOS 26 en iOS 18.7 tegelijk uit. iOS 18.7 kreeg de prominente plek, terwijl iOS 26 als alternatieve update onderaan de pagina stond. Die situatie bleef ook na de release van iOS 26.1 en iOS 18.7.2 hetzelfde.
Dat is nu veranderd. Zodra je het scherm Software-update opent, staat iOS 26.1 bovenaan als aanbevolen versie. Ondertussen is iOS 18.7.2 naar beneden verhuisd als ‘alternatieve versie’. Daarbij verschijnt er een badge op de Instellingen-app die wijst op een beschikbare update.
iOS 26 nog niet verplicht
Het is echter niet het geval dat Apple gebruikers nu al gaat forceren om iOS 26.1 te installeren, maar ze voeren wel meer druk uit in de hoop dat men deze update gaat installeren. Wil je op iOS 18 blijven, dan kan dat dus nog gewoon. Je krijgt dan ook nog de nieuwste beveiligingsupdates, zoals iOS 18.7.2 onlangs uitwees. Het zou ons dan ook niet verbazen als binnenkort, tegelijkertijd met iOS 26.2, iOS 18.7.3 uit komt.
Sommige mensen zijn nogal huiverig voor iOS 26, in verband met het nieuwe Liquid Glass-design. Dit design kan je ook eenvoudig minder doorzichtig maken.
iOS 26.2 komt eraan
Het is niet verrassend dat Apple dit juist nu doet. In de komende weken verwachten we de release van iOS 26.2. Het is aannemelijk dat Apple meer gebruikers alvast wil laten overstappen. Dit geeft extra tijd om feedback te verzamelen. Twijfel je nog over de overstap naar iOS 26(.1)? iOS 26.1 bevat stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en recente beveiligingspatches ten opzichte van iOS 26.0, plus nog extra nieuwe functies, waaronder de Nederlandse Apple Intelligence.
iOS 18
iOS 18 is de grote najaarsupdate van 2024 voor de iPhone. In iOS 18 spelen AI en diverse verbeteringen voor de iPhone de hoofdrol. Met Apple Intelligence kun je meer op je iPhone gedaan krijgen, terwijl het vernieuwde beginscherm, het nieuwe Bedieningspaneel en de vele andere nieuwe functies in iOS 18 zorgen voor nog meer mogelijkheden. iOS 18 is beschikbaar sinds 16 september 2024. Lees ook ons overzicht van de beste iOS 18 functies en de meest interessante iOS 18 ontdekkingen en onze review van iOS 18 voor meer over onze ervaringen.
- Alles over iOS 18
- De beste iOS 18 functies
- Geheime iOS 18 ontdekkingen
- iOS 18 review
- Alles over Apple Intelligence
- Beginscherm in iOS 18: dit is er nieuw
- Nieuwe functies voor het Bedieningspaneel in iOS 18
- CarPlay in iOS 18
- iOS 18 en je privacy
- iOS 18-functies die pas later komen
- Geschikte toestellen voor iOS 18
- iOS 18 installeren doe je zo
Eindelijk een melding/update die wel werkt op mijn iPhone 14 plus in het Nederlands en in de EU …….
Ik zie nog geen enkele reden op te updaten !!