Waar gebruikers in september nog als eerste update iOS 18.7 voorgeschoteld kregen en daarbij goed moesten zoeken naar de update naar iOS 26, verandert dat nu. Apple stuurt langzaamaan gebruikers richting de update van iOS 26. Maar het goede nieuws: updaten naar iOS 26 is nog altijd niet verplicht.

Apple pusht iOS 26.1 naar gebruikers op iOS 18

Apple promoot iOS 26.1 nu als standaardupdate voor iPhones die nog op iOS 18.x draaien. Waar grote iOS-versies voorheen direct als primaire update in instellingen verschenen, kiest Apple de laatste jaren vaker voor een voorzichtige uitrol. In september kwamen iOS 26 en iOS 18.7 tegelijk uit. iOS 18.7 kreeg de prominente plek, terwijl iOS 26 als alternatieve update onderaan de pagina stond. Die situatie bleef ook na de release van iOS 26.1 en iOS 18.7.2 hetzelfde.

Dat is nu veranderd. Zodra je het scherm Software-update opent, staat iOS 26.1 bovenaan als aanbevolen versie. Ondertussen is iOS 18.7.2 naar beneden verhuisd als ‘alternatieve versie’. Daarbij verschijnt er een badge op de Instellingen-app die wijst op een beschikbare update.

iOS 26 nog niet verplicht

Het is echter niet het geval dat Apple gebruikers nu al gaat forceren om iOS 26.1 te installeren, maar ze voeren wel meer druk uit in de hoop dat men deze update gaat installeren. Wil je op iOS 18 blijven, dan kan dat dus nog gewoon. Je krijgt dan ook nog de nieuwste beveiligingsupdates, zoals iOS 18.7.2 onlangs uitwees. Het zou ons dan ook niet verbazen als binnenkort, tegelijkertijd met iOS 26.2, iOS 18.7.3 uit komt.

Sommige mensen zijn nogal huiverig voor iOS 26, in verband met het nieuwe Liquid Glass-design. Dit design kan je ook eenvoudig minder doorzichtig maken.

iOS 26.2 komt eraan

Het is niet verrassend dat Apple dit juist nu doet. In de komende weken verwachten we de release van iOS 26.2. Het is aannemelijk dat Apple meer gebruikers alvast wil laten overstappen. Dit geeft extra tijd om feedback te verzamelen. Twijfel je nog over de overstap naar iOS 26(.1)? iOS 26.1 bevat stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en recente beveiligingspatches ten opzichte van iOS 26.0, plus nog extra nieuwe functies, waaronder de Nederlandse Apple Intelligence.