iOS 26 toegangsscherm

Apple schuift iOS 26.1 naar voren op toestellen met iOS 18 (maar updaten is nog niet verplicht)

Apple gaat iOS 26.1 naar meer gebruikers op iOS 18 pushen. Deze gebruikers krijgen nou gemakkelijk te zien dat zij ook kunnen updaten naar iOS 26.1.
Sasha Koevoets -

Waar gebruikers in september nog als eerste update iOS 18.7 voorgeschoteld kregen en daarbij goed moesten zoeken naar de update naar iOS 26, verandert dat nu. Apple stuurt langzaamaan gebruikers richting de update van iOS 26. Maar het goede nieuws: updaten naar iOS 26 is nog altijd niet verplicht.

Apple pusht iOS 26.1 naar gebruikers op iOS 18

Apple promoot iOS 26.1 nu als standaardupdate voor iPhones die nog op iOS 18.x draaien. Waar grote iOS-versies voorheen direct als primaire update in instellingen verschenen, kiest Apple de laatste jaren vaker voor een voorzichtige uitrol. In september kwamen iOS 26 en iOS 18.7 tegelijk uit. iOS 18.7 kreeg de prominente plek, terwijl iOS 26 als alternatieve update onderaan de pagina stond. Die situatie bleef ook na de release van iOS 26.1 en iOS 18.7.2 hetzelfde.

Dat is nu veranderd. Zodra je het scherm Software-update opent, staat iOS 26.1 bovenaan als aanbevolen versie. Ondertussen is iOS 18.7.2 naar beneden verhuisd als ‘alternatieve versie’. Daarbij verschijnt er een badge op de Instellingen-app die wijst op een beschikbare update.

iOS 26 nog niet verplicht

Het is echter niet het geval dat Apple gebruikers nu al gaat forceren om iOS 26.1 te installeren, maar ze voeren wel meer druk uit in de hoop dat men deze update gaat installeren. Wil je op iOS 18 blijven, dan kan dat dus nog gewoon. Je krijgt dan ook nog de nieuwste beveiligingsupdates, zoals iOS 18.7.2 onlangs uitwees. Het zou ons dan ook niet verbazen als binnenkort, tegelijkertijd met iOS 26.2, iOS 18.7.3 uit komt.

Sommige mensen zijn nogal huiverig voor iOS 26, in verband met het nieuwe Liquid Glass-design. Dit design kan je ook eenvoudig minder doorzichtig maken.

Bekijk ook
Liquid Glass design

Zo kun je Liquid Glass bijna helemaal uitschakelen voor een betere leesbaarheid van iOS 26

Vind je het Liquid Glass-ontwerp van iOS 26 te onduidelijk door de vele transparantie in meldingen, knoppen en andere elementen? Je kunt in een paar stappen iOS 26 minder transparant maken met een simpele instelling.

iOS 26.2 komt eraan

Het is niet verrassend dat Apple dit juist nu doet. In de komende weken verwachten we de release van iOS 26.2. Het is aannemelijk dat Apple meer gebruikers alvast wil laten overstappen. Dit geeft extra tijd om feedback te verzamelen. Twijfel je nog over de overstap naar iOS 26(.1)? iOS 26.1 bevat stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en recente beveiligingspatches ten opzichte van iOS 26.0, plus nog extra nieuwe functies, waaronder de Nederlandse Apple Intelligence.

Bekijk ook
iOS 26 functies

Deze 14+ nieuwe functies in iOS 26.1 zijn nu te gebruiken op je iPhone (en iPad)

iOS 26.1 is uit en daarmee een grote nieuwe update voor je iPhone en iPad. Met iOS 26.1 is onder andere Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar, maar er zit nog veel meer in. We nemen alle functies van iOS 26.1 met je door.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

iOS 18

iOS 18 is de grote najaarsupdate van 2024 voor de iPhone. In iOS 18 spelen AI en diverse verbeteringen voor de iPhone de hoofdrol. Met Apple Intelligence kun je meer op je iPhone gedaan krijgen, terwijl het vernieuwde beginscherm, het nieuwe Bedieningspaneel en de vele andere nieuwe functies in iOS 18 zorgen voor nog meer mogelijkheden. iOS 18 is beschikbaar sinds 16 september 2024. Lees ook ons overzicht van de beste iOS 18 functies en de meest interessante iOS 18 ontdekkingen en onze review van iOS 18 voor meer over onze ervaringen.

iOS 18 overzicht

Ook interessant

iOS 26 ontdekkingen

Hier zijn nog 26 ontdekkingen en details van iOS 26 die je moet kennen

Nieuws
25-11-2025

Tweede publieke beta van iOS 26.2 en iPadOS 26.2 beschikbaar: dit zit erin

Nieuws 5 reacties
18-11-2025
iOS 26 functies

Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates

Nieuws 3 reacties
18-11-2025

iOS 26.2 brengt nieuwe AirDrop-functie naar je iPhone: zo werkt het

Nieuws 1 reacties
18-11-2025
Liquid Glass design

Zo kun je Liquid Glass bijna helemaal uitschakelen voor een betere leesbaarheid van iOS 26

Tips
06-11-2025
iOS 18 update

Apple brengt iOS 18.7.2 uit voor iedereen die nog niet naar iOS 26 wil (of kan)

Nieuws
06-11-2025

Reacties: 1 reacties

  1. Eindelijk een melding/update die wel werkt op mijn iPhone 14 plus in het Nederlands en in de EU …….
    Ik zie nog geen enkele reden op te updaten !!

    Reageer op Harry

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.