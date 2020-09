WeatherPro-app stopt

Je kunt de huidige versie van de WeatherPro-app blijven gebruiken, maar er komen geen nieuwe functies meer. WeatherPro wordt gemaakt door de Duitse MeteoGroup en is geruime tijd geleden overgenomen door het Amerikaanse concern DTN. Dit bedrijf werkt aan een nieuwe weerapp, die wereldwijd beschikbaar moet komen en WeatherPro moet vervangen. Het is daarom niet verstandig om nog geld uit te geven aan betaalde functies van WeatherPro.



WeatherPro staat in onze lijst met de beste weerapps voor iPhone en iPad en is ook in Nederland erg populair. De app kreeg al sinds mei 2018 geen updates meer, maar gebruikers hadden goede hoop dat er iets nieuws aan zat te komen. In februari 2020 werd de beta vrijgegeven van een compleet vernieuwde versie WeatherPro 5.0. Door de overname door DTN zijn deze plannen echter gesneuveld, al wil MeteoGroup er zelf weinig over loslaten. Ook DTN laat weinig los over de toekomstplannen. Het is daardoor ook onduidelijk of de huidige betalende gebruikers van WeatherPro goedkoop kunnen upgraden.

WeatherPro terug op de Apple Watch

Tot besluit is er ook nog goed nieuws voor de gebruikers van de WeatherPro-app: deze is weer op de Apple Watch te gebruiken. Sinds watchOS 6 was dat niet mogelijk. Voor liefhebbers van weerapps is er nog iets anders om naar uit te kijken. In maart 2020 heeft Apple de weerapp Dark Sky overgenomen en dat zou tot verbeteringen in de standaard Weer-app kunnen leiden. De app werd hoog gewaardeerd, maar is niet in de Europese App Stores te downloaden.

https://apps.apple.com/nl/app/weatherpro/id294631159