Zeventien dagen na WWDC 2023 heeft Apple de tweede beta van iOS 17 uitgebracht. Dat klopt precies met voorgaande jaren, want toen verscheen de tweede beta ook zeventien dagen later. In deze beta zijn weer wat puntjes op de i gezet. Heel grote wijzigingen konden we tot nu toe niet ontdekken, maar dat zou bij volgende beta’s nog kunnen gebeuren. Duidelijk is wel dat de beta’s dit jaar redelijk stabiel zijn. Als over een week of twee de derde beta uitkomt, samen met de publieke beta van iOS 17, zal het redelijk veilig zijn om de sprong te wagen. Toch kan het zijn dat bepaalde apps (bijvoorbeeld van een bank) niet meer goed werken. Zorg daarom dat je een alternatief achter de hand hebt, zoals het inloggen via de website.

Hieronder bespreken we wat er nieuw is in de tweede beta:

#1 Notificaties in StandBy uitschakelen

In StandBy is er nu een extra schakelaar voor notificaties bijgekomen. Je kunt aangeven dat je geen meldingen wilt ontvangen als de iPhone op je nachtkastje staat. Kritische meldingen komen nog wel binnen.

#2 Check In-data

Bij het gebruik van de Check In-functie in iMessage kun je nu kiezen uit twee opties: Beperkt of Volledig. Voorheen waren de opties: alleen je huidige locatie en alle locaties.

#3 Muziek-widgets in meer formaten

Je kunt bij de widgets van de Muziek-app nu kiezen voor meer varianten in meer formaten.

#4 Crossfade werkt met instelbare lengte

Sinds de tweede beta is het mogelijk om de Crossfade-functie te gebruiken. Hierbij kun je nu ook de lengte kiezen, zodat nummers geleidelijker (of abrupter) in elkaar overvloeien. Kies een waarde tussen 1 seconde of 12 seconden. Standaard staat deze functie op 4 seconden.

Bekijk ook Crossfaden in Apple Music in iOS 17: zo laat je de muziek in elkaar overvloeien Vanaf iOS 17 kun je in Apple Music crossfade gebruiken. Daarmee loopt het ene nummer mooi over in het andere nummer, zonder dat er een stil moment valt. Dit werkt op de iPhone en iPad vanaf iOS 17, maar je kan het nu ook al gebruiken op de Mac.

#5 Siri-berichten via andere apps

In iOS 17 beta 2 is het mogelijk om bij het versturen van een bericht met Siri zelf te kiezen via welke app dat gebeurt. Je kunt al jaren aan Siri vragen om een bericht te sturen, maar dat gebeurt standaard altijd via iMessage. Wilde je versturen via WhatsApp, dan moest je dat in de aanvankelijke spraakopdracht al meteen aangeven, bijvoorbeeld: “Stuur bericht via WhatsApp”.

Vanaf iOS 17 hoeft dat niet meer: zelfs als je geen app of dienst aangeeft zal Apple ernaar vragen. Je hoeft dus alleen te zeggen “Stuur een bericht” en Siri vraagt door. Het werkt met elke app die geschikt is voor Siri-commando’s, dus ook Telegram.

#6 Snellere Haptic Touch

Haptic Touch heeft in iOS 17 een extra snelheid gekregen. Je kunt nu ook zorgen dat Haptic Touch extra snel reageert, zodat je je vinger niet meer zo lang op een icoon of knop hoeft te leggen. Daarnaast kun je nog kiezen voor de normale snelheid of iets trager.

Bekijk ook Haptic Touch werkt in iOS 17 net iets sneller Met Haptic Touch kun je een contextmenu op de iPhone en iPad openen door je vinger op het scherm te drukken. In dit artikel leggen we je uit wat Haptic Touch is en wat er in iOS 17 is veranderd.

#6 NameDrop werkt op de iPhone

Op de iPhone kun je nu contactgegevens uitwisselen met NameDrop. Dit werkte in de eerste beta nog niet, maar je kunt het nu wel gebruiken op de iPhone als je iemand tegenkomt die nog niet als contactpersoon in jouw adresboek staat. Dit doe je door de iPhones bij elkaar te houden. Op de Apple Watch zal het pas later gaan werken.

Meer kleine wijzigingen in iOS 17 beta 2

Er zijn in de tweede beta nog meer kleine wijzigingen ontdekt, zoals deze:

In de locatie-instellingen is nu een nieuwe optie MicroLocation aanwezig.

Tijdens het gebruik van functies als AirDrop krijg je kleine aanwijzingen, bijvoorbeeld om de iPhones dichter bij elkaar te houden.

Heb je zelf iets ontdekt? Laat het weten via onderstaande contactlink of in de reacties!

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.1.