iMessage werkt met speciale apps, zoals stickers, spelletjes en meer. In deze tip lees je alles over iMessage-apps, de iMessage App Store en hoe je deze kunt gebruiken en installeren.

In iMessage is het mogelijk om aparte apps te installeren. Denk bijvoorbeeld aan leuke stickers om je conversaties op te vrolijken of een handige uitbreiding van een andere iOS-app. Maar hoe download je deze iMessage-apps, hoe gebruik je ze en hoe verwijder je iMessage-apps weer? In deze tip lees je hoe je iMessage-apps kunt gebruiken en hoe je ze beheert.

Hoe kan ik iMessage-apps downloaden?

Onthoud dat je iMessage-apps alleen kan gebruiken op een iPhone en iPad en alleen als je een bericht stuurt naar een ander Apple -apparaat. iMessage-apps zijn niet beschikbaar op de Mac en ook niet voor gewone sms-berichten.

Het downloaden van speciale iMessage-apps kan zowel via de reguliere App Store als via de speciale iMessage App Store. Laatstgenoemde optie is veruit de handigste manier. iMessage-apps kunnen zowel een extensie van bestaande iOS-apps zijn, maar ook geheel zelfstandige apps zijn die speciaal voor iMessage zijn gemaakt. In een apart artikel hebben we de beste iMessage-apps op een rij gezet.

De iMessage-apps nemen geen plek in op het beginscherm van je iPhone of iPad, maar je vindt ze terug binnen de Berichten-app. Ook vind je daar de aparte iMessage App Store.

Zo vind je iMessage-apps:

Open de Berichten-app. Tik op een conversatie of start een nieuw gesprek. Zorg ervoor dat de balk met iMessage-apps zichtbaar is. Is dat niet zo, tik dan op het App Store-icoontje naast de camera-knop Tik op de blauwe App Store-knop. Deze staat naast de Foto’s-knop.

Zoek nu een iMessage-app op die je wil downloaden of kies er een uit die in de App Store wordt uitgelicht. Tik op Download en de app wordt aan de Berichten-app toegevoegd.

Hoe kan ik iMessage-apps installeren?

Nadat je een iMessage-app gedownload hebt, wordt deze automatisch toegevoegd aan je applade. Dit is de plek binnen iMessage waar je de speciale apps kunt selecteren en gebruiken. Een app iMessage-app installeren gaat dus meteen nadat je hem gedownload hebt. Omdat het om kleine apps gaat, hoef je er na het downloaden niet lang op te wachten.

Hoe kan ik iMessage-apps gebruiken?

Het gebruik van iMessage-apps gaat eenvoudig. Volg daarvoor onderstaande stappen:

Open de Berichten-app en tik een gesprek aan of start een nieuwe conversatie. Onderaan zie je in de applade al je beschikbare iMessage-apps. Tik erop om er één te openen of scroll door de lijst om meer apps te zien. Zie je de applade niet, tik dan in de werkbalk eerst op het grijze App Store-icoontje (naast de cameraknop). De app wordt nu in het onderste deel van je iMessage-gesprek geopend. Tik op het grijze pijltje of veeg omhoog om het scherm van de iMessage-app groter te maken. Om weer terug te keren naar het toetsenbord, tik je op het kruisje.

Hoe kan ik iMessage-apps beheren en de volgorde wijzigen?

Wil je de volgorde aanpassen of apps verbergen? Dan volg je deze stappen:

Om de apps te beheren, ga je in de applade onderin een iMessage-gesprek helemaal naar rechts, tot je de knop Meer ziet (te herkennen aan de drie stipjes). Tik hierop. Je applade wordt op twee manieren ingedeeld: je favoriete apps en overige iMessage-apps. De favoriete apps verschijnen helemaal links in de applade, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Tik linksboven op Wijzig om de volgorde aan te passen. Versleep een app via de drie streepjes om de volgorde aan te passen. Tik op het rode minnetje naast de favoriete apps om deze uit je favorieten te halen. Wil je een app helemaal uit de lade verwijderen, zet de schakelaar bij Meer apps bij de desbetreffende app dan uit.

Let op dat je een app nog niet van je toestel verwijderd hebt als je een schakelaar uitgezet hebt. Verderop lees je hoe je iMessage-apps verwijdert.

Hoe kan ik iMessage-apps verwijderen?

Zoals hierboven uitgelegd, kun je met de schakelaars bij de knop Meer in de applade apps uitschakelen. Wil je een app helemaal verwijderen, dan doe je dat als volgt:

Open een iMessage-gesprek en ga in de applade helemaal naar rechts naar Meer. Veeg een app uit het rijtje Meer apps naar links en tik op Verwijder. Favoriete apps moet je eerst uit de favorietenlijst halen.

Deze methode geldt alleen voor iMessage-apps die los van een iOS-app uitgebracht zijn. Hoort er bij de app ook een volledige iOS-versie, dan moet je ook die verwijderen.

Hoe kan ik de applade met iMessage-apps verbergen?

Standaard wordt onderaan een gesprek de applade met je iMessage-apps getoond, zodra je vanuit het chatoverzicht een conversatie aantikt. Je kunt dit met een trucje uitschakelen, waardoor de iMessage-apps alleen in beeld komen als je ze echt wil gebruiken:

Open een iMessage-gesprek vanuit het chatoverzicht. Tik dan onderaan meteen op het grijze App Store-icoontje, naast de cameraknop.

Zodra je hierop getikt hebt, verdwijnt de onderste regel met apps uit beeld. Deze instelling wordt bewaard voor alle andere gesprekken. Wil je een iMessage-app gebruiken, dan tik je weer op ditzelfde icoontje om de applade tevoorschijn te halen.

Revisiegeschiedenis: 2017 - 04 oktober, 10:47: Nieuwe iMessage-appfuncties voor iOS 11 toegevoegd.