Vanaf iOS 17 kun je in Apple Music crossfade gebruiken. Daarmee loopt het ene nummer mooi over in het andere nummer, zonder dat er een stil moment valt. Dit werkt op de iPhone en iPad vanaf iOS 17, maar je kan het nu ook al gebruiken op de Mac.

Als je vaak naar de radio luistert, is je misschien wel eens opgevallen dat er bijna nooit een stil moment is tussen de nummers door. Een techniek die je daarvoor kan gebruiken heet crossfade, waardoor nummers in elkaar overvloeien. Bij crossfaden gaat het volume van het huidige nummer tegen het einde steeds lager, terwijl het geluid van het volgende nummer steeds harder wordt. Op deze manier valt er geen stilte tussen muzieknummers. Maar als je in Apple Music via de Muziek-app naar muziek luistert, hoor je die stilte vaak wel. Vooral tijdens een feestje met je eigen muziek kan dat ongewenst zijn. Met de nieuwe crossfade-functie voor Apple Music in de Muziek-app in iOS 17, maak je een einde aan de stilte tussen nummers.

Crossfade op Apple Music in iOS 17 op iPhone en iPad instellen en gebruiken

Om muziek te kunnen crossfaden in Apple Music, heb je dus iOS 17 of nieuwer nodig. Eerst schakel je de functie in en bepaal je hoe lang de crossfade moet duren. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Muziek. Zet de schakelaar bij Crossfade aan. Bepaal hoe lang de crossfade moet duren. Je kan kiezen voor 1 tot 12 seconden. Hoe langer de crossfade duurt, hoe eerder het huidige nummer zachter gezet wordt en het volgende nummer zachtjes te horen is. Wil je het zo subtiel mogelijk, zet deze instelling dan korter.

Meer hoef je niet te doen. Bij het afspelen van muziek zullen opvolgende nummers in de Muziek-app in elkaar overvloeien. Er is wel één uitzondering. Speel je een volledig album af van een enkele artiest, dan wordt crossfade niet gebruikt.

Crossfade instellen in de Muziek-app op de Mac en iTunes

Op de computer is de crossfadefunctie al heel lang beschikbaar, gewoon in de Muziek-app (voorheen iTunes). Crossfade werkt daar hetzelfde als op de iPhone en iPad, maar je moet het wel eerst even inschakelen. Dat doe je zo:

Open de Muziek-app op de Mac en klik bovenaan op Muziek > Instellingen. Klik op het tabblad Afspelen. Vink de optie Laat in elkaar overvloeien aan. Verplaats de schuifknop voor het aantal seconden dat de crossfade mag duren (tussen 1 en 12 seconden).

Meer over iOS 17

