Privévensters gebruiken in Safari

Soms wil je liever niet dat bekend is welke websites je hebt bezocht – we laten even in het midden waarom. In de Safari-browser op de iPhone, iPad en Mac heb je daarom altijd de mogelijkheid om een privévenster te openen, die ervoor zorgt dat er niets wordt opgeslagen in je browsergeschiedenis.

Wat is de Safari privémodus?

Een van de privacyfuncties van Safari is het gebruik van privévensters. Hiermee kun je internetten zonder dat de bezochte websites worden opgeslagen in je browserhistorie. Zo kun je bijvoorbeeld online een cadeautje voor iemand kopen, zonder dat dit in de browsergeschiedenis terug te vinden is. Uiteraard geldt het ook voor bedrijven: ook zij kunnen niet zien welke pagina’s jij hebt bezocht en een profiel van je opbouwen.

Als je een privévenster gebruikt, geldt het volgende:

Elk tabblad is afgescheiden van andere tabbladen, zodat de websites die je bezoekt je internetgedrag in andere sessies niet kunnen volgen.

De webpagina’s die je bezoekt en je formuliergegevens worden niet bewaard.

Je geopende webpagina’s worden niet bewaard in iCloud, zodat ze niet worden weergegeven op andere apparaten bekijkt.

Je recente zoekacties zijn niet zichtbaar in de resultatenlijst wanneer je het slimme zoekveld gebruikt.

De items die je downloadt worden niet toegevoegd aan de lijst met downloads.

Als je Handoff gebruikt, worden privévensters niet doorgegeven aan je iPhone, iPad, iPod touch of andere Mac-computers.

Wijzigingen in je cookies of websitegegevens worden niet bewaard.

Plug-ins die de privémodus ondersteunen, voorkomen dat cookies en andere gegevens worden bewaard.

Privémodus in Safari op de Mac

Wil je je internetgebruik privé houden op de Mac, dan doe je dat als volgt:

Start Safari op de Mac. Ga naar Archief > Nieuw privévenster. Er verschijnt een nieuw venster met een donker gekleurde zoekbalk.

Mensen die van toetscombinaties houden kunnen ook Shift + Command + N (⇧⌘N) gebruiken.

Wil je altijd de privémodus gebruiken? Dan stel je dat als volgt in:

Ga in Safari op de Mac naar Safari > Voorkeuren > Algemeen. Klik op Open Safari met. Kies de optie Een nieuw privévenster.

Privémodus in Safari voor iPhone en iPad

Zo schakel je de privémodus van Safari in op de iPhone en iPad:

Open de Safari-browser en tik op het icoontje rechtsonder (twee overlappende blokjes). Je krijgt nu de geopende tabbladen te zien. Tik vervolgens linksonder op Privé om de privémodus te activeren. Je kunt nu allerlei websites openen, waarbij de donkere balk bovenin het scherm aangeeft dat je nog in privémodus bent.

Als je nogmaals op de knop Privé tikt, kun je de privémodus weer uitschakelen. Voordat je dit uitschakelt wil je kun je het beste alle Safari-tabbladen sluiten die je in privémodus hebt geopend.

Google Chrome, een andere populaire browser voor iOS, heeft ook een eigen privémodus. Daar heet de het de incognito-functie.

Iets om rekening mee te houden, is dat eventuele apps die je downloadt wel gewoon in je Downloads-folder terechtkomen. Die moet je dus handmatig opruimen als je klaar bent met internetten. De downloads komen echter niet in het downloadlijstje van de browser te staan.

