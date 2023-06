Apple gaat onverminderd door met het ondersteunen van toestellen die niet voorbij iOS 15 geüpdatet kunnen worden. Afgelopen mei verscheen nog iOS 15.7.6 en nu is het alweer tijd voor iOS 15.7.7. Daarin worden drie beveiligingsproblemen opgelost.



iOS 15.7.7 voor oudere toestellen

De update naar versie iOS 15.7.7 verscheen gelijktijdig met iOS 16.5.1, waarin ook diverse beveiligingsproblemen zijn opgelost.

In de updates voor oudere modellen worden dezelfde beveiligingsproblemen opgelost. Welke dat zijn lees je in dit overzicht. Het gaat om twee WebKit-kwetsbaarheden en een lek met betrekking tot de kernel van het besturingssysteem. Apple is op de hoogte dat alle drie de beveiligingslekken mogelijk misbruikt zijn.

Het is dus belangrijk om je toestel zo snel mogelijk te updaten.

Het gaat om deze modellen waarvoor iOS 15.7.7 en iPadOS 15.7.7 beschikbaar is:

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 15.7.7 downloaden

Om iOS 15.7.7 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.