Apple heeft een nieuwe functie Hulpbedieningstoegang (Assistive Access). Hiermee krijg je een supersimpele interface met grote knoppen, die door iedereen bediend kan worden. Het is bedoeld voor mensen met een cognitieve beperking, maar als seniorentelefoon is het ook heel geschikt.

Hulpbedieningstoegang

Je hebt ze vast wel eens in de winkel zien liggen: telefoons met grote knoppen en een beperkt aantal apps. Meestal gaat het hierbij om een ‘dumbphone’ waarmee je alleen kunt bellen, sms versturen en foto’s maken. Maar wellicht wil je meer. Ook als de ontwikkelingen voor jou te snel gaan en je technologie erg complex vindt, wil je wel in staat zijn om een selfie te maken. Apple heeft daarvoor de functie Assistive Access bedacht, in het Nederlands: Hulpbedieningstoegang. Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot een beperkt aantal apps, die . De functie moet eenmalig ingesteld worden door een familielid of zorgverlener en daarna kan de gebruiker zelfstandig het toetsel bedienen.

Berichten

Telefoon

Camera

Foto’s

Muziek

Apps van derden (niet-geoptimaliseerd)

Aangepaste apps

Apple had al Guided Access (Begeleide toegang) waarmee je kunt zorgen dat iemand maar één app met een beperkt aantal functies kan gebruiken. Assistive Access is iets heel anders. Hiermee kun je iemand toegang geven tot een beperkt aantal apps, namelijk:

Apple heeft deze vijf toepassingen gekozen omdat dit favoriete activiteiten zijn van gebruikers met cognitieve beperkingen: communiceren met vrienden en familie, foto’s maken/bekijken en luisteren naar muziek. De vijf genoemde standaardapps worden met een eenvoudige interface getoond, zodat de gebruiker niet in verwarring komt. Bovendien worden de apps in een extra groot lettertype en met extra contrast weergeven. Omdat je alleen essentiële functies te zien krijgt, is het gebruik minder complex.

Assistive Access combineert de apps Telefoon en FaceTime tot één app, genaamd Calls. Daarnaast zijn er aparte apps voor Berichten, Camera, Foto’s en Muziek.

Familieleden en zorgverleners kunnen de instellingen aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Zo kun je ervoor kiezen om in de Berichten-app het toetsenbord met cijfers en letters te vervangen door een toetsenbord met alleen emoji. Dit kan handig zijn voor mensen die het liefst visueel communiceren.

Voor apps van derden kun je ook toestemming geven, maar vaak zullen die nog niet geoptimaliseerd zijn voor Assistive Access.

Lijstweergave van apps

Ook handig is dat je de apps op twee manieren kunt weergeven: de gebruikelijke rasterweergave of een lijstweergave van apps. Wil je als gewone gebruiker een lijstweergave, dan is Assistive Access niet de oplossing hiervoor. Je kunt weliswaar al je third party-apps blijven gebruiken, maar de vijf genoemde standaardapps worden altijd in een simpele weergave getoond en dat is voor gewone gebruikers onhandig. Er ontbreken bovendien heel wat functies. Zo kun je geen screenshots maken met de knoppen.

Hulpbedieningstoegang in- en uitschakelen

Voor het in- en uitschakelen van deze functie hoef je alleen maar 3x op de zijknop te drukken en een 4-cijferige code in te voeren. Deze code moet uniek zijn en afwijken van de code die je gebruikt om het toestel te ontgrendelen.

Voordat iemand de functie kan gebruiken zul je het als beheerder eerst moeten instellen.

Hulpbedieningstoegang (Assistive Access) instellen

Om deze functie in te stellen moet je behoorlijk wat schermen doorwerken. We lopen ze met je langs:

Open de Instellingen-app en ga naar Toegankelijkheid > Hulpbedieningstoegang. Lees de uitleg en tik op Ga door. Je krijgt de naam en het e-mailadres van de primaire gebruiker te zien. Dit is de persoon die deze iPhone gaat gebruiken.

Je kunt kiezen voor weergave van apps in rijen (lijst) of in rasters (blokken). Maak je keuze en tik op Ga door. Kies de apps die beschikbaar moeten zijn door op het plusje te drukken. Blader omlaag om apps van derden te zien. Deze zijn mogelijk niet geoptimaliseerd.

Per app kun je nog verschillende functies inschakelen, zoals alleen kunnen communiceren met mensen die in de contactenlijst staan en het maken en/of bekijken van foto’s. Als je klaar bent klik je op Ga door.

Je krijgt nu te zien welke functies wel en niet werken. Zo krijg je geen systeemmeldingen en kun je ook geen software-updates installeren. Dit kan alleen als je de Assistive Access-weergave verlaat. Geef aan of je (eenvoudige) meldingen wilt ontvangen. Geef aan of de volumeknoppen gebruikt kunnen worden.

Geef aan of tijd en batterijstatus getoond moeten worden op het toegangsscherm. Zorg dat de gebruiker weet wat de toegangscode van het toestel is. Stel nu een code in voor de Hulpbedieningstoegang. Dit is een afwijkende code en is nodig om de Hulpbedieningstoegang na verloop van tijd weer uit te schakelen. Vul deze code tweemaal in.

Mocht je de toegangscode voor Hulpbedieningstoegang zijn vergeten, dan kun je op basis van je Apple ID de code opnieuw instellen. Vul het wachtwoord in van de beheerder. Je bent nu klaar.

Geef de iPhone of iPad aan de persoon die ‘m gaat gebruiken en druk driemaal op de zijknop om de nieuwe weergave te activeren.

Vind je deze instellingen wat te rigoureus, dan kun je ook kiezen voor Guided Access (Begeleide toegang). Hiermee kun je zorgen dat iemand één app kan gebruiken, eventueel met een beperkt aantal knoppen.

Bekijk ook Begeleide toegang inschakelen op iPhone en iPad Begeleide toegang geeft je de mogelijkheid om kinderen met een iPhone of iPad te laten spelen, zonder dat ze een app of spelletje kunnen verlaten.

Er zijn nog veel meer toegankelijkheidsfuncties voor de iPhone. Ontdek ze allemaal!