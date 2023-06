allroundo Pro powerbank

In Nederland is Vonmählen misschien niet zo bekend, maar in Duitsland brengen ze onder andere nekkoorden voor smartphones uit. Verder hebben ze grappige oplaadkabels die eruit zien als telefoonsnoer (zie verderop). Het nieuwste product is echter heel anders: het gaat hier om een crowdfunding-project voor de allroundo Pro. Dit is een modulaire powerbank met MagSafe en een capaciteit van 10.000 mAh. Ook is er aan de achterkant de mogelijkheid om een Apple Watch op te laden.



Het idee is dat je minder spullen mee hoeft te nemen en toch meer devices kunt opladen. Voor 65 euro kun je meedoen op Kickstarter. Je hebt nog een maand de tijd om je aan te melden als investeerder en krijgt dan rond oktober geleverd (als alles goed gaat). De ambities zijn groot: dit is een bidirectioneel ecosysteem dat op een onbeperkt aantal manieren geconfigureerd kan worden, zodat het helemaal aansluit op je persoonlijke behoeften.

Klinkt goed, maar waar gaat het nu uiteindelijk om? Het is een powerbank met twee poorten. De usb-c-poort is bedoeld voor input/output en levert 20 Watt, met ondersteuning voor Power Delivery 3.0 en Qualcomm Quick Charge 3.0. Dat laatste heb je alleen iets aan als je een Android-smartphone hebt. De usb-a-poort levert ook 20 Watt uitput. Je kunt er tablets, oordopjes, camera’s, handheld gameconsoles en andere draagbare apparaten mee opladen. Voor een iPhone 14 Pro geldt dat je 1,8x kunt opladen en een Apple Watch Ultra wordt maar liefst 12,3x opgeladen met deze powerbank.

Nog een ander handigheidje is dat er een Apple Watch-oplader op zit. Tegelijk kun je de powerbank zelf opladen door er een Apple MagSafe Charger aan vast te plakken. Die wordt uiteraard niet meegeleverd en dat geldt ook voor de meeste kabels die je op de foto’s ziet. Je kan eventueel kiezen voor duurdere bundels met kabels, hoesjes, een stand en een magnetische wallet. De meest uitgebreide bundel kost je €175,- en dat is inclusief de 47% korting die je volgens de fabrikant krijgt.

Kortom: leuk om eens te overwegen en je kan er alle kanten mee op, maar het is misschien niet voor iedereen weggelegd. Wil je liever iets wat je snel in huis hebt en ben je enthousiast geworden over de spiraalkabels die deze fabrikant maakt, waardoor het lijkt alsof je met een ouderwets telefoonsnoer aan het bellen bent? Die kabels zijn nu al te koop. De allroundo C is een laad- en datakabel en is voorzien van een usb-c-aansluiting. Hij is uitgerekt 75 centimeter lang en wordt geleverd met adapters voor micro-usb, usb-a en Lightning. Je bewaart ze in een speciaal doosje en hebt keuze uit drie kleuren: zwart, rood, wit en donkerblauw voor een prijs rond de 25 euro. Het scherpst geprijsde model in rood kost 17 euro. Er is ook een allroundo Power met ingebouwde powerbank, die iets duurder is. Meer accessoires van deze fabrikant vind je hier.