Dit voorjaar brengt Apple iOS 18.4 en iPadOS 18.4 uit, maar voordat het zover is is het eerst nog de beurt aan de beta van iOS 18.4. In deze aankomende update worden weer veel nieuwe Apple Intelligence-functies verwacht. Apple beloofde eerder al dat Apple Intelligence in april beschikbaar komt voor iPhone- en iPad-gebruikers in de EU. Is iOS 18.4 de update die dat mogelijk maakt? In dit artikel praten we je bij.

Nieuwste iOS 18.3 beta

iOS 18.3 Beta 1

21 februari 2025 – De eerste beta van iOS 18.3 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. We verwachten in ieder geval nieuwe functies voor Apple Intelligence en enkele andere wijzigingen. Dit zijn de eerste ontdekkingen:

Apple Intelligence in de EU: Met deze update komt Apple Intelligence beschikbaar voor Europese iPhone- en iPad-gebruikers.

Nieuwe talen: Apple Intelligence komt beschikbaar in Frans, Duits, Italiaans, Portugees (Brazilië), Spaans, Japans, Koreaans en Chinees (vereenvoudigd).

Priority Notifications: Met deze update krijgt de iPhone een functie genaamd Priority Notifications. Daarmee zie je de belangrijkste meldingen als eerste, in plaats van altijd chronologisch. Deze meldingen verschijnen in een aparte sectie.

Nieuwe Mail-app op iPad: iPad-gebruikers die hun toestel op Engels hebben, krijgen het nieuwe design van de Mail-app. Dit komt met macOS Sequoia 15.4 ook naar de Mac.

Rustgevende geluiden in Bedieningspaneel: Er is een nieuwe sectie in het Bedieningspaneel genaamd Ambient Music, waarmee je rustgevende geluiden kan afspelen.

Apple News+ Food (VS): In de VS krijgt Apple News+ met ingang van iOS 18.4 een Food-sectie, met recepten en meer.

Nieuwe Vision Pro-app: Heb je iOS 18.4 en een Vision Pro, dan verschijnt er automatisch een nieuwe Vision Pro-app op de iPhone. Daarmee kun je content voor de Vision Pro vinden, krijg je hulp en ontdek je nieuwe functies.

iOS 18.4 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple ID die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

Wil je specifiek de iOS 18.4 beta downloaden en installeren, dan moet je allereerst een geschikt device hebben. De beta is beschikbaar voor alle iOS 18-toestellen, maar voor de Apple Intelligence-functies heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig.

De publieke beta van iOS 18.4 volgt binnenkort. Daarvoor moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 18.4 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 18.4-beta’s. iOS 18.4 wordt in april 2025 voor iedereen verwacht.

iOS 18.4 Beta 1: 21 februari 2025 (verschenen; buildnummer 22E5200s)

iOS 18.4 definitief: april 2025 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 18.4 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 18.4-beta’s. We verwachten iPadOS 18.4 tegelijkertijd met iOS 18.4, ergens in april.

iPadOS 18.4 Beta 1: 21 februari 2025 (verschenen; buildnummer 22E5200s)

iPadOS 18.4 definitief: april 2025 (verwacht)

Over iOS 18.4 en iPadOS 18.4

iOS 18.4 is de derde grote aanvullende update van iOS 18. Hierin zitten weer een aantal vernieuwingen die niet meer in eerdere iOS 18-updates konden worden meegenomen. Deze update brengt naar verwachting in ieder geval Apple Intelligence naar iPhones en iPads in Europa, maar alleen als je toestel op Engels of een andere geschikte taal staat (niet Nederlands). Apple voegt namelijk dit voorjaar ook bijvoorbeeld Duits en Frans toe. Verder verwachten we de nieuwe AI-functies voor Siri, waardoor de assistent beter weet wat er op het scherm speelt.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 18 beta’s, lees je in ons aparte artikel.