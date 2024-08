De uiteindelijke release van iOS 18 is nog zo’n anderhalve maand van ons verwijderd, maar nu al begint Apple met het testen van iOS 18.1 beta en iPadOS 18.1 beta. Nog nooit eerder bracht Apple al zo vroeg een beta uit van een aankomende update, terwijl de grote oorspronkelijke update nog moet verschijnen. We verwachten ook dat dat niet zonder reden is: in iOS 18.1 worden veel verbeteringen verwacht die langere tijd grondig getest moeten worden. We praten je hier bij over alles wat de iOS 18.1 beta te bieden heeft.

Nieuwste iOS 18.1 beta

iOS 18.1 Beta 2

12 augustus 2024 – De tweede beta van iOS 18.1 staat klaar voor ontwikkelaars. Daarin kunnen de eerste functies van Apple Intelligence getest worden, alhoewel dat alleen voor gebruikers in de VS is. In macOS Sequoia is het al wel mogelijk de AI-functies te testen. Check hiervoor ons ervaringenartikel hands-on met Apple Intelligence.

Het gaat om deze functies van Apple Intelligence die nu getest kunnen worden in de beta:

Writing Tools: functies waarmee je teksten kan samenvatten, herschrijven en meer, op basis van de door jou gegeven criteria. Werkt in Mail, Notities, Pages en meer.

Nieuwe Siri: Een nieuw design met een gloeiende rand rondom het scherm, het kunnen schrijven naar Siri door twee keer op de onderste balk te tikken, ondersteuning voor Siri-tips om meer uit je apparaat te halen en beter begrijpen wat je bedoelt, ook als je woorden door elkaar haalt of per ongeluk het verkeerde zegt.

Vernieuwde Mail-app: Automatisch e-mails categoriseren op basis van inhoud, samenvatting van de inhoud van een e-mail en meer.

Reduce Interruptions-focus: Krijg alleen de belangrijkste meldingen met daarbij een samenvatting van de tekst.

Nieuwe Foto’s-functies: Zoeken met natuurlijk taalgebruik, zoeken naar specifieke momenten in video’s en zelf terugblikken maken met tekstgegeven opdrachten.

Transcripties: Krijg transcripties van audio-notities en telefoongesprekken.

Onthoud dat al deze functies dus alleen werken in het Engels en alleen in de VS. Apple zegt dat je jezelf moet aanmelden voor de wachtlijst via de instellingen, nadat je de beta op je toestel gezet hebt. Apple benadrukt dat je taal en regio op Engels (VS) moet staan en dat het niet beschikbaar is in de EU en China. Je ziet dan ook bovenstaande melding in beeld verschijnen bij Instellingen > Apple Intelligence en Siri.

Apple Intelligence is momenteel niet beschikbaar in je land of regio.

Nieuwste iPadOS 18.1 beta

iPadOS 18.1 Beta 1

29 juli 2024 – Ook van iPadOS 18.1 is nu de eerste beta voor ontwikkelaars beschikbaar. We verwachten dat hierin dezelfde verbeteringen zitten als in de beta van iOS 18.1. Nieuwe iPad-specifieke functies verwachten we hier niet in.

iOS 18.1 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple ID die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

Wil je specifiek de iOS 18.1 beta downloaden en installeren, dan moet je allereerst een geschikt device hebben. Momenteel is dat alleen nog de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Bovendien moet je onderaan bij Instellingen > Algemeen > Software-update specifiek kiezen voor de beta van iOS 18.1. Je vindt daar een knop met Ook beschikbaar, waar je de nieuwste beta kan vinden.

De eerste publieke beta van iOS 18.1 wordt pas later verwacht. Daarvoor moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. Publieke testers kunnen door gaan met het testen van de eerste versie van iOS 18 (iOS 18.0 dus).

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 18 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 18.1-beta’s. iOS 18.1 wordt in oktober 2024 voor iedereen verwacht.

iOS 18.1 Beta 1: 29 juli 2024 (verschenen; buildnummer 22B5007p)

iOS 18.1 definitief: oktober 2024 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 18.1 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 18.1-beta’s. We verwachten iPadOS 18.1 tegelijkertijd met iOS 18.1, ergens in de loop van het najaar.

iPadOS 18.1 Beta 1: 29 juli 2024 (verschenen; buildnummer 22B5007p)

iPadOS 18.1 definitief: oktober 2024 (verwacht)

Over iOS 18.1 en iPadOS 18.1

iOS 18.1 is de eerste grote aanvullende update van iOS 18. Hierin zitten weer een aantal vernieuwingen die niet meer in de iOS 18-update konden worden meegenomen. Er zijn nog wel veel iOS 18-functies die later komen, dus we houden scherp in de gaten of ze erin zitten.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 18 beta’s, lees je in ons aparte artikel.