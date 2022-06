Hoewel Apple er tijdens de presentatie van iOS 16 en de andere nieuwe updates niets over verteld heeft, biedt de Herinneringen-app wel degelijk een aantal noemenswaardige nieuwe functies. We laten je zien wat er nieuw is in Herinneringen in iOS 16 en meer.

Een stiekeme favoriet van veel iPhone-gebruikers is de Herinneringen-app. Het is een hele praktische app die je eenvoudig als geheugensteuntje kunt gebruiken voor simpele én geavanceerde taken. De afgelopen jaren heeft Apple de app al flinke updates gegeven, maar het kan nog altijd beter. In iOS 16 en de andere updates zet Apple weer nieuwe stappen die de Herinneringen-app net even wat handiger en slimmer maken.

#1 Sjablonen maken in Herinneringen in iOS 16

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

De lijst-functie van de Herinneringen-app is handig als je meer orde wil aanbrengen in al je taken. Zo zet je bijvoorbeeld de boodschappen, alle huishoudklusjes en werkgerelateerde taken in aparte lijsten, zodat niet al je herinneringen door elkaar lopen. Elke lijst kan je een eigen naam, icoontje en kleur geven en er uiteraard herinneringen aan toevoegen. Maar met iOS 16 kun je van zo’n lijst ook een sjabloon maken. Daarmee maak je als het ware een kopie van en lijst met dezelfde instellingen en taken, zodat je vanuit daar opnieuw een lijst kan maken. Je maakt daarmee bijvoorbeeld een sjabloon voor een inpaklijst voor vakanties, die je met elke vakantie weer kunt hergebruiken en aanvullen. Je kan sjablonen zelfs delen via een link, zodat iemand anders deze ook kan importeren en aanpassen.

#2 Vastgezette lijsten in Herinneringen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

De Herinneringen-app is zo ingedeeld dat bovenaan een aantal aparte lijsten staan, zoals Vandaag, Gepland en Gemarkeerd. Deze zijn standaard beschikbaar en daaronder verschijnen de lijsten die je zelf aangemaakt hebt. Maar vanaf iOS 16 en de andere updates kun je je eigen gemaakte lijsten ook vastzetten, zodat ze bovenaan verschijnen. Je hoeft hiervoor alleen maar een lijst naar rechts te vegen en op de gele punaise te tikken. Overigens kun je nu ook de lijsten die Apple standaard bovenaan zet verbergen door deze ingedrukt te houden.

#3 Nieuwe Voltooid-lijst

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9

Apple voegt in iOS 16 nu ook standaard een nieuwe Voltooid-lijst toe aan de reeks lijsten bovenaan in de app. Hierin kun je zien welke taken er allemaal al afgevinkt zijn en ook op welke datum en tijdstip de taken als voltooid gemarkeerd zijn. Bovendien kun je hier snel alle voltooide herinneringen wissen. Dat gaat net wat makkelijker dan hoe je dat in iOS 15 doet. Wil je de Voltooid-lijst niet zien, dan kun je hem zoals eerder gezegd ook verbergen door hem ingedrukt te houden.

#4 Verbeterde Vandaag- en Gepland-lijsten

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9

Apple heeft ook nog wijzigingen aangebracht in hoe de taken in de Vandaag- en Gepland-lijst weergegeven worden. In de Vandaag-lijst worden de taken gegroepeerd per dagdeel (Ochtend, Middag, Avond), terwijl in de Gepland-lijst je taken per dag worden gesorteerd (Te laat, Vandaag, Morgen, etcetera). Zo heb je meteen meer overzicht in al je herinneringen.

#5 Verbeterde lijstgroepen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Wist je dat je in iOS 15 ook al lijsten kan groeperen? Door een lijst te verslepen op een andere lijst, zet je ze in een gezamenlijke groep. Zo kun je lijsten die je voor privégebruik hebt makkelijker onderscheiden van lijsten die je voor bijvoorbeeld je werk nodig hebt. In iOS 16 is deze groepeerfunctie verbeterd, want door op een groep te tikken kun je nu ook alle taken in die lijsten in één overzicht zien, gegroepeerd per lijst. Wel zo handig.

#6 Meldingen in gedeelde lijsten in Herinneringen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9

Je kan in de Herinneringen-app ook een lijst delen met bijvoorbeeld je partner. Iedereen met wie je de lijst deelt, kan taken toevoegen en afvinken. Maar in iOS 16 kun je ook aangeven dat je een melding wil krijgen zodat iemand iets aan de gedeelde lijst toegevoegd of juist afgevinkt heeft. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe herinneringen die je niet zelf toegevoegd hebt, maar die wel belangrijk genoeg zijn om te weten. Je kan dit per gedeelde lijst in- of uitschakelen.

#7 Verbeterde notities in je herinneringen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS 9

Aan een herinnering kan je ook notities toevoegen, als er bijvoorbeeld iets meer uitleg nodig is over wat de taak inhoudt. In iOS 16 voeg je hier ook opmaak aan toe. Zo kun je notities dikgedrukt maken of opsommingstekens toevoegen. Momenteel is dit nog niet te gebruiken in de beta, maar Apple zal dit op een later moment nog toevoegen.

#8 Slimme lijsten filteren

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Een kleine verbetering bij het aanmaken van slimme lijsten in Herinneringen: je kan in iOS 16 aangeven dat je slimme lijst moet voldoen aan alle filters of aan een of meer. Ook bij tags kan je zeggen welke tags in de herinneringen moeten staan om meegenomen te worden in je slimme lijst. De opties zijn behoorlijk uitgebreid en je kan dit per filter aanpassen (waaronder datum, tijd, locatie en dus tags).

#9 Verbeteringen op de Apple Watch

Beschikbaar op: watchOS 9

Op de Apple Watch heeft de Herinneringen-app tot slot ook nog een eigen verbetering gekregen. Je kan namelijk niet alleen een taak afvinken of een nieuwe toevoegen, want je kan ook een bestaande herinnering wijzigen. Voeg bijvoorbeeld een tijdstip of datum toe, rechtstreeks vanaf je Apple Watch. Dit is alleen mogelijk vanaf watchOS 9.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.