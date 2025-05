Siri zit ingebakken in de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en alle andere Apple-producten, zodat je hem met de druk op de knop kan activeren. Er zijn wel al manieren om bijvoorbeeld via een Siri Shortcut en andere assistent met een knop op te roepen (zoals de Actieknop), maar een standaardmanier om een andere assistent in te stellen is er nog niet. Volgens Bloomberg gaat dat veranderen.

Alternatief voor Siri kiezen: ‘in de EU kan het straks’

Apple ligt in de Europese Unie onder een vergrootglas en heeft al diverse wijzigingen doorgevoerd aan iOS als gevolg van de DMA-regels. Zo is de NFC-chip opengesteld voor Apple Pay-concurrenten, kun je alternatieve app stores installeren en kun je diverse standaardapps wijzigen. Om te voldoen aan de Europese regels, zou Apple nu ook werken aan het kiezen van een standaard alternatief voor Siri, in ieder geval op de iPhone en iPad, maar mogelijk ook voor de Mac. De bron heeft niet aangegeven voor welke apparaten het gaat gelden, dus of de Apple Watch bijvoorbeeld ook inbegrepen is, is nog de vraag.

Hoe dan ook zou het via de instellingen mogelijk zijn om een andere assistent in te stellen in plaats van Siri. Denk dan aan de Google Assistent of Amazon Alexa. De Siri-alternatieven moeten hier dan nog wel ondersteuning voor toe gaan voegen, nadat Apple die mogelijkheid biedt in haar besturingssystemen.

Eenmaal gewijzigd zou je dan bijvoorbeeld de Google Assistent kunnen oproepen door de zijknop van je iPhone ingedrukt te houden, net zoals dat nu werkt met Siri. Dit heeft allerlei voordelen, omdat je daarmee snel toegang hebt. Het is echter nog maar de vraag welke functies er dan mogelijk zijn. Omdat Siri diep geïntegreerd zit in het besturingssysteem en samenwerkt met de standaardapps, kun je bijvoorbeeld ook timers instellen, iemand bellen of een berichtje sturen. Ook werkt Siri met apps van derden. Of dat ook allemaal gaat gelden voor de alternatieven, is nog niet duidelijk.

Vermoedelijk komt de optie voor een Siri-alternatief ergens met iOS 19, hoewel Bloomberg er nog geen concrete planning bij gegeven heeft.