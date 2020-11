In iOS 14 heeft Siri een nieuwe minimalistische vormgeving, waardoor de assistent niet meer het hele scherm inneemt. Standaard zie je dan ook geen Siri-bijschriften en ook niet je eigen spraak in tekst. Met deze instelling schakel je de Siri-transcripties in, zodat je alles ook kan lezen.

Met Siri kun je allerlei taken op je iPhone of andere verbonden apparaten in huis doen of vragen stellen over bijvoorbeeld het weer. Hoewel Siri je vaak goed begrijpt, is dat nog lang niet altijd het geval. Het is daarom wel zo fijn dat je kan lezen wat Siri verstaat. Ook het teruglezen wat Siri zegt kan goed van pas komen, als jij de assistent niet goed verstaat door zijn soms vreemde uitspraak. Met de stappen in dit artikel activeer je de Siri transcripties en zet je de Siri-bijschriften aan.

Siri bijschriften en transcripties instellen

Wil je in iOS 14 of nieuwer altijd lezen wat Siri zegt en wat de assistent van jouw gesproken opdracht verstaat? Zo schakel je de geschreven versie van Siri in:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Siri en zoeken. Tik op Siri-reacties. Om te kunnen lezen wat Siri zegt, schakel je Toon Siri-bijschriften altijd in. Wil je ook lezen wat Siri van jouw opdracht verstaat, dan schakel je je transcripties in door Toon spraak altijd in te schakelen.

Eventueel kun je via de instelling Siri-reacties ook aangeven of Siri altijd spreekt, als de stille modus uitgeschakeld is of alleen met Hé Siri. In onze tip over Siri stilhouden lees je hier meer over.

Voorbeelden Siri met en zonder geschreven tekst

Benieuwd wat het verschil is met deze instellingen in- of uitgeschakeld. In de afbeeldingen hieronder zie je hoe het Siri-scherm eruitziet met de verschillende opties.



Links: Siri-bijschriften uit, Spraak uit | Midden: Siri-bijschriften aan, Spraak uit | Rechts: Siri-bijschriften aan, Spraak aan

Zoals je ziet in het rechter screenshot, lijkt het Siri-scherm met beide instellingen aan het meest op hoe Siri er voor iOS 14 uit zag. Wil je het liever zo minimalistisch mogelijk, laat beide instellingen dan uit.

Wil je aan Siri vragen typen, dan is daar een aantal manieren voor. Lees daarover meer in onze aparte tip.