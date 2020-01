De persoonlijke assistent Siri kan informatie over restaurants opzoeken en de weg wijzen. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar een sushirestaurant of een route starten naar een specifieke locatie. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Met Siri restaurants zoeken

Siri kan allerlei dingen voor je regelen. Dat is erg gemakkelijk, want dan hoef je zelf niet handmatig te zoeken via Safari of de Kaarten-app. Zo kan Siri restaurants voor je zoeken, informatie daarover tonen en je de weg er naartoe wijzen. In deze tip leggen we uit hoe je restaurantinformatie opvraagt met Siri via bijvoorbeeld je iPhone.

Restaurants zoeken met Siri

Siri kan op verschillende manieren zoeken naar restaurants. Als je tegen Siri zegt: ‘ik zoek een restaurant’, dan laat de persoonlijke assistent de meest dichtstbijzijnde restaurants zien. De zoekactie werkt op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

Zoek je een restaurantketen zoals McDonald’s? Dan kun je ook daar specifiek naar vragen. Maar je kunt ook tegen Siri dingen zeggen zoals ‘Ik heb trek in sushi’ voor allerlei Japanse restaurants in de buurt. Hiermee zoek je niet alleen specifiek op onderwerp, maar rangschikt Siri ook de zoekresultaten op basis van de waarderingen op Yelp en TripAdvisor. Het aardige hiervan is dat Siri ook vertelt hoe goed het beste restaurant is beoordeeld, indien die informatie beschikbaar is.

Routebeschrijving naar het restaurant met Siri

Als je weet hoe een restaurant weet, dan kun je Siri ook direct om een routebeschrijving vragen. Siri rekent meteen de route voor je uit en start de stap-voor-stap navigatie die je naar het juiste adres leidt. Als je niet duidelijk genoeg bent, krijg je een lijstje met de verschillende resultaten en kun je uitkiezen naar welk adres je wilt worden geleid. Voor de routebeschrijving wordt gebruikgemaakt van de standaard Kaarten-app.

Wist je dat je ook direct een tafeltje kunt reserveren met Siri? Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip.