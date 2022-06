In iOS 16 beta 2 zit een aantal nieuwe functies en verbeteringen die de moeite waard zijn om los te vermelden. We hebben de belangrijkste verbeteringen voor je verzameld.

Hoewel we normaal gesproken in de tweede beta van een nieuwe grote iOS-update nog niet zo heel veel grote veranderingen zien (het merendeel van de feedback van testers van de eerste beta is dan nog niet verwerkt), heeft Apple toch wat noemenswaardige verbeteringen en nieuwe functies in iOS 16 beta 2 gestopt. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor het maken van iCloud-backups, een nieuwe iMessage-functie is verbeterd en er zijn allerlei kleine tweaks aan het toegangsscherm doorgevoerd. Dit zijn de nieuwe functies van de tweede beta van iOS 16.

#1 Vertaal-app met Nederlandse taaloptie

Zoals we eerder al schreven, is Apple van plan om in iOS 16 Nederlands als vertaal-optie toe te voegen aan de Vertaal-app. In de eerste beta zat dit nog niet, maar op sommige toestellen is Nederlands (samen met een aantal andere nieuwe talen) nu alsnog verschenen. Wij hebben dit alleen kunnen verifiëren op een iPhone 12 Pro Max en iPhone 13. Nederlands verscheen daar pas nadat we de app verwijderde en opnieuw installeerde. Op een iPad Pro 2018 en iPhone 11 zien we Nederlands als vertaaloptie in de Vertaal-app nog niet, ook niet na het verwijderen en opnieuw installeren van de app. Gebruik je de beta, dan kun je controleren of Nederlands bij jou zichtbaar is door de Vertaal-app te openen en bovenaan een taal te kiezen. Je kan dan ook kiezen voor Beheer talen of ga naar Instellingen > Vertaal > Gedownloade talen.



Screenshots via @JustOleg

Met Nederlands als optie werken alle functies van van de Vertaal-app in het Nederlands. Je kan van en naar het Nederlands vertalen door te typen, maar ook door te spreken of door tekst te scannen met de camera in de Vertaal-app. Je hoeft dan alleen maar met de camera op de te vertalen tekst te richten, waarna de Vertaal-app alle herkende tekst voor je vertaalt naar het Nederlands.

#2 iCloud-backup via 4G

Sinds de introductie van de iPhone 12 met 5G, is het voor het eerst mogelijk om via je mobiele netwerk een iCloud-backup te maken. Hoewel dat op de meeste 5G-netwerken in Nederland gewoon mogelijk is, was daar vanuit de provider wel toestemming voor nodig. In iOS 16 breidt Apple dit uit, zo blijkt uit de tweede beta. Iedereen kan nu via 5G een iCloud-backup maken, maar Apple gaat verder. Voor iedereen die nog geen 5G iPhone heeft, is het goed om te weten dat je vanaf iOS 16 ook via 4G een iCloud-backup kan maken. Je hoeft dus niet meer verbonden te zijn met wifi. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld op vakantie bent en geen wifi tot je beschikking hebt.

#3 Toegangsscherm verder verbeterd

Apple heeft in de tweede beta van iOS 16 veel kleine wijzigingen gedaan aan het aanpassen toegangsscherm. Zo is het nu makkelijker geworden om een toegangsscherm te verwijderen: veeg het te verwijderen toegangsscherm in het overzicht gewoon omhoog en tik op het prullenbakje. Dit werkt op een vergelijkbare manier als bij de Apple Watch-wijzerplaten. Er zijn ook wat visuele wijzigingen aangebracht. Zo zijn de kaders rondom het tijdstip en de widgets in de bewerkmodus wat transparanter en zijn de hoeken daar meer afgerond, wat het geheel een wat vriendelijkere uitstraling geeft.

Als je een foto gebruikt voor je toegangsscherm, geeft Apple met tekst aan dat je met een knijpbeweging met je vingers de afbeelding kan bijsnijden. Dit kon ook al in de eerste beta, maar nu maakt Apple dit extra duidelijk. Bovendien kan je kiezen uit twee nieuwe filters: duotint en kleurwassing. Tot slot vinden we ook bij het aanpassen van een wallpaper via de instellingen wat nieuwe opties. Het is nu duidelijker wat je precies aanpast (het toegangsscherm of het beginscherm) en is er een extra knop toegevoegd om een nieuwe wallpaper toe te voegen.

#4 Astronomie: nu met huidige locatie

Over wallpapers gesproken: de Astronomie-wallpaper is nu ook beschikbaar op de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR. In de vorige beta ontbrak deze nog op deze specifieke toestellen. Daarnaast heeft Apple ook nog een kleine visuele wijziging doorgebracht. Een klein groen stipje geeft op de aarde jouw huidige locatie weer. Dit zit ook al in de vergelijkbare wijzerplaat op de Apple Watch, maar nu dus ook op de aardbol in de iPhone-wallpaper. Het stipje is zo groot dat nagenoeg heel Nederland ermee bedekt wordt.

#5 Bewerkte iMessage-berichten in oudere iOS-versies

Eén van de nieuwe functies in iMessage in iOS 16 is het bewerken van iMessage-berichten. Maar zo’n bewerkt bericht verschijnt alleen op toestellen die ook al op iOS 16 zitten. Apple lijkt dit op te gaan lossen door automatisch een vernieuwd bericht te sturen met daarin de melding dat het oorspronkelijke bericht gewijzigd is, met daarin het gewijzigde bericht. Deze wordt dus op oudere toestellen apart verzonden, terwijl het origineel daar behouden blijft. Apple heeft deze wijziging toegevoegd in de tweede beta. Op toestellen met iOS 16 zie je gewoon nog wel het oorspronkelijke bericht.

#6 Filteropties voor berichten

Er zijn nieuwe filteropties bijgekomen voor de Berichten-app. Zo kunnen dualsim gebruikers sms’jes en berichten filteren op één van hun telefoonnummers. Ook zijn er voor ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden om sms’jes van onbekende nummers te filteren in nieuwe subcategorieën, binnen de hoofdcategorie Transacties en promoties. Denk aan bijvoorbeeld een verificatiesms’je van je bank of een reclameberichtje van een restaurant.

#7 Bladeren door videospeler

De videospeler is in iOS 16 helemaal vernieuwd, met een ontwerp dat meer lijkt op de videospeler van tvOS 15. In de tweede beta van iOS 16 heeft Apple hier nog een kleine functie aan toegevoegd. Je kunt nu nauwkeuriger bladeren door een video door je vinger op de video zelf ingedrukt te houden en naar links en rechts te vegen. Dit gaat in veel kleinere stapjes dan wanneer je dat via de tijdbalk doet. Je kunt daardoor makkelijker een paar seconden terug of vooruit gaan in een video.

#8 Screenshot opslaan in een snelle notitie

Als je een screenshot maakt en op het miniatuurtje tikt, kom je zoals altijd in de bewerkmodus. Sluit je deze af, dan krijg je de vraag waar je het bestand wil opslaan: in de Foto’s- of in de Bestanden-app. Vanaf iOS 16 beta 2 zie je hier ook de optie om de afbeelding op te slaan in een snelle notitie. De Quick Notes zijn nieuw voor de iPhone in iOS 16, maar bestonden al langer op de iPad en de Mac.

Meer kleine aanpassingen in iOS 16 beta 2

HomePod-beta’s: Binnenkort kunnen ook publieke testers een beta op de HomePod installeren en om het makkelijker te maken is er een nieuwe interface. Je hoeft daardoor maar één profiel te installeren en kunt met schakelaars aangeven op welke HomePod wel of geen beta hoeft te staan. Spotlight bij vergrendeling: Je kan nu Spotlight openen terwijl de iPhone vergrendeld is. Je kan dan alvast een zoekterm invoeren, maar om meer resultaten te zien en te openen moet je de iPhone wel ontgrendelen. Vernieuwde menu’s: Her en der zijn wat menu’s aangepast, met name qua vormgeving. In de Mail-app verschijnen bijvoorbeeld de opties om je later aan een mail te herinneren in een pop-up-menu. Weer-app: In de Weer-app verschijnt nu eenmalig een melding om duidelijk te maken dat je op de infoblokken kan tikken voor meer weersinformatie. Muziek op toegangsscherm: Je kan nu muziek vooruitspoelen in de muziekwidget op het toegangsscherm. Stage Manager: Op de iPad zijn er nieuwe instellingen voor Stage Manager via Instellingen > Beginscherm. Je kan bijvoorbeeld kiezen of recente apps en de dock verborgen moeten zijn.

