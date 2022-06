Er is een nieuwe feature ontdekt in watchOS 9, speciaal voor de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 . De maximale batterijcapaciteit zal bij deze modellen nu nog beter worden ingeschat.

Kalibratie batterij bij Apple Watch Series 4 en 5

Apple gaat de berekening van de maximale batterijcapaciteit kalibreren, waardoor je een nauwkeuriger schatting krijgt. Dit gaat gebeuren na het installeren van watchOS 9, zo blijkt uit de release notes. Deze update verschijnt komend najaar en is nu als watchOS 9 beta te testen. Het betekent dat je een betere inschatting kunt maken hoe lang je smartwatch nog meegaat op een ‘volle’ batterijlading.



De cellen van lithium-batterijen zoals in de Apple Watch , vertonen na verloop van tijd slijtage waardoor ze niet meer tot de volledige capaciteit opgeladen kunnen worden. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Bij 90% kan de accu nog maar tot 90% van de oorspronkelijke capaciteit worden opgeladen, waardoor de gebruiksduur vanzelfsprekend ook korter is. Het is niet mogelijk om dit slijtageproces terug te draaien, maar je kunt het wel voorkomen door je oplaadgewoontes aan te passen. Vaak snelladen betekent een grotere aanslag op de batterij

Sommige bezitters van een Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5 merkten na het installeren van de watchOS 9 beta dat het batterijpercentage niet meer goed werd weergegeven. Deze update lost het op. Tijdens het updaten zal de kalibratie plaatsvinden, zonder dat je handmatig iets hoeft te doen.

Apple heeft eerder voor de iPhone 11 een soortgelijke kalibratie uitgevoerd om de schatting van batterijduur nauwkeuriger te maken. Dit gebeurde na het updaten naar iOS 14.5. Onder Batterij > Batterijconditie kreeg je informatie te zien over het herkalibreren. Dit proces kon weken duren, terwijl het bij de Apple Watch een stuk sneller gaat. Op de Apple Watch heeft het opnieuw kalibreren van de batterij nog niet eerder plaatsgevonden. De Apple Watch Series 3 krijgt geen nieuw berekende maximumcapaciteit, aangezien dit model de update naar watchOS 9 niet krijgt. En voor de Series 6 en Series 7 geldt dat ze nog zo nieuw zijn, dat je je niet druk hoeft te maken over de batterijconditie.