In steeds meer Apple-producten vind je 5G-ondersteuning. Hoe zit het met de iPhone en iPad, op welke modellen is 5G aanwezig en welke 5G-netwerken en frequenties worden ondersteund? Dat lees je hier! Ook antwoord op de vraag: heb je eigenlijk wel een 5G iPhone nodig?

5G in Apple-producten

De 5G-netwerken zijn beschikbaar en Apple brengt al producten met 5G-support uit. Grote kans dat je de komende tijd te maken krijgt met de vraag: met of zonder 5G? Is het nu al wel nodig? En in welke producten zit het al? We zetten de feiten voor je op een rij.

5G op de iPhone

Sinds de iPhone 12-serie is er 5G-ondersteuning op de iPhone. Dit zit standaard op alle modellen, dus ook als je het niet nodig heeft zal jouw iPhone 12-toestel 5G-ondersteuning hebben. Dit geldt dus voor de:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Of je het kunt gebruiken is echter afhankelijk van jouw provider. Sommige providers bieden het gratis aan bij hun (wat duurdere) bundels, terwijl je er bij andere providers voor moet betalen. Je kunt 5G gebruiken met een fysiek simkaartje of als eSIM.

5G-ondersteuning is momenteel mogelijk bij:

KPN (inbegrepen)

Tele2 (tegen betaling)

T-Mobile (tegen betaling, gratis bij onbeperkte abonnementen)

Vodafone (inbegrepen)

In ons overzicht van 5G providers in Nederland vind je meer informatie over beschikbare bundels en extra kosten van 5G. Op de iPhone 12-modellen die in Nederland worden verkocht zijn alleen de Sub-6-frequenties beschikbaar en geen mmWave-frequenties. Hoe dat zit lees je verderop.

Moet je nu al een iPhone met 5G kopen? In feite niet. Maar ben je van plan om je toestel vijf of langer jaar te gebruiken, dan kan het nuttig zijn om nu al te zorgen dat er 5G in zit.

5G op de iPad

Momenteel is er maar één type iPad waarop 5G-ondersteuning kunt krijgen, namelijk de iPad Pro-modellen van 2021. Het gaat hierbij om beide formaten:

11-inch iPad Pro 2021

12,9-inch iPad Pro 2021

Je krijgt dit alleen tegen meerprijs. Op de basismodellen zit WiFi, wat voor de meeste mensen voldoende is. Wil je ook buitenshuis snel kunnen internetten, zonder de mobiele hotspot van je iPhone te hoeven gebruiken, dan kan een model met 5G-ondersteuning handig zijn. Je betaalt er echter wel voor: met een hogere aanschafprijs en met maandelijkse abonnementskosten.

5G op de Mac

Er zijn nog geen MacBooks en iMacs met ingebouwde 5G-verbinding. Er zijn wel geruchten geweest dat Apple plannen had om in 2020 een MacBook met 5G uit te brengen. Dit is echter niet gebeurd. Je zult voorlopig gebruik moeten maken van de 4G- of 5G-verbinding van je iPhone.

Waarom we in Nederland de snellere 5G mmWave nog niet hebben

Alle iPhone 12-modellen beschikken over 5G, waardoor je ook in Nederland en België sneller kunt downloaden. Maar de snelste variant wordt niet ondersteund.

Dat zit zo: er zijn twee varianten van 5G. In Nederland is op dit moment alleen de variant Sub-6 beschikbaar. Dit werkt op grotere afstanden en is daarom erg geschikt om in een groot gebied dekking te geven. Deze variant is iets sneller dan 4G, maar vaak scheelt het niet eens zoveel. Als we kijken naar 5G-snelheden bij providers, dan kun je een enige snelheidswinst halen door een 5G-bundel te nemen.

De snellere variant mmWave is echter nog niet aanwezig op de iPhone 12-modellen die in Nederland worden verkocht. Alleen in de VS worden deze toestellen verkocht, waarbij er ondersteuning is voor beide 5G-varianten. Dat heeft ermee te maken dat mmWave in Nederland nog niet is uitgerold. De Nederlandse 5G-netwerken zijn volledig gebaseerd op Sub-6.

Pas in 2022 worden de snellere frequenties geveild en kunnen providers écht snelle 5G aanbieden. De uitrol daarvan zal wel wat langer duren. mmWave heeft namelijk een veel korter bereik en er moeten dus veel meer masten worden geplaatst. Waarschijnlijk heb je er alleen in de grote steden iets aan. Pas in de loop van 2024 ga je er echt iets van merken.

Enerzijds is het jammer dat de iPhone 12 in Nederland nog geen ondersteuning biedt voor beide 5G-varianten. Een iPhone gaat vaak langer dan 4-5 jaar mee, al zullen de meeste iCulture-lezers tegen die tijd wel weer op een nieuw toestel zijn overgestapt. Mensen die over vijf jaar nog een iPhone 12 gebruiken kunnen op dat moment nog gewoon internetten via 4G, dat met een snelheid van 256 Mbps echt wel snel genoeg is.

iPhones met mmWave zijn te herkennen aan een gekleurd vlakje aan de zijkant.

Werkt de 5G iPhone 12 in Nederland?

Ja, de iPhone 12 is geschikt voor de 5G-netwerken in Nederland.

De modellen die in Europese landen zoals Nederland en België worden verkocht, ondersteunen de volgende frequenties:

n1 (2100 MHz)

n2 (1900 MHz)

n3 (1800 MHz)

n5 (850 MHz)

n7 (2600 MHz)

n8 (900 MHz)

n12 (700 MHz)

n20 (800 DD)

n25 (1900 MHz)

n28 (700 APT)

n38 (TD 2600)

n40 (TD 2300)

n41 (TD 2500)

n66 (AWS-3)

n77 (TD 3700)

n78 (TD 3500)

n79 (TD 4700)

Bron: Apple

Vodafone frequentiebanden:

700 MHz (n28): 20 MHz, in gebruik

1400 MHz (b32): 15 MHz, nog niet in gebruik

1800 MHz (b3) – dynamic spectrum sharing 4G/5G

2100 MHz: 2 x 20 MHz

KPN frequentiebanden:

700 MHz (n28): 20 MHz, in gebruik

1400 MHz (b32): 15 MHz, nog niet in gebruik

2100 MHz: 40 MHz

T-Mobile heeft deze 5G-frequentiebanden:

700 MHz (n28): 20 MHz, in gebruik

1400 MHz: 10 MHz, nog niet in gebruik

2100 MHz: 2 x 20 MHz (reeds bestaand)

Daarnaast willen de Nederlandse providers ook deze frequentiebanden gaan gebruiken, als ze beschikbaar komen voor 5G:

3,5 GHz (n78, mmWave) – nog niet beschikbaar, moet nog geveild worden

26 GHz (n258) – nog niet beschikbaar

Dit betekent dus dat de iPhone 12 geschikt is voor 5G-netwerken in Nederland, in ieder geval op de veelgebruikte frequentieband 700 MHz.

Zoals je ziet worden de 700 MHz en 2100 MHz frequentiebanden wel ondersteund door de iPhone, maar de 1400 MHz band niet. In Europees verband is de 700 MHz frequentie het meest belangrijk, want de Europese Unie heeft voor 5G drie specifieke frequentiebanden aangewezen, namelijk 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz. De twee laatstgenoemde kunnen in Nederland nog niet gebruikt worden.

Je zult dus over een geschikt toestel moeten beschikken. Daarnaast moet je op een geschikte locatie wonen en abonnee zijn bij een provider die het ondersteunt. Vodafone biedt sinds eind april 2020 het 5G-netwerk aan en T-Mobile heeft ook een abonnement dat er al geschikt voor is. Uiteraard zijn ook andere providers in Europa met 5G-uitrol bezig.

5G op bestaande iPhones

Je vraagt je misschien af: “Kan Apple 5G op mijn bestaande iPhone activeren?” Er zit immers al technologie voor 4G in en het kan misschien met een software-update sneller worden gemaakt, of op een andere manier worden geactiveerd? Helaas, dat is niet mogelijk. Voor 5G is een speciaal modem nodig en die zijn niet in de toestellen vóór de iPhone 12-serie aanwezig.

Heb je nu al 5G nodig?

Moet je nu al een iPhone of iPad met 5G kopen? In feite niet. De snelheden zijn momenteel maar marginaal hoger dan via het 4G-netwerk en er is nog geen landelijke dekking. Wacht je liever nog één of twee jaar met de aanschaf van een 5G-toestel, dan is dat prima. De 4G-snelheden liggen in Nederland al vrij hoog en zijn eigenlijk prima, ook om bestanden te downloaden.

De iPhones die in Europa worden verkocht ondersteunen de 700 MHz-band die door alle Nederlandse providers wordt gebruikt. Het gaat hier om zogenaamde Sub-6 frequenties voor 5G. Wat we voorlopig nog niet krijgen zijn iPhones die mmWave 5G ondersteunen. Dit zijn de echt snelle frequenties op 3,5GHz en 26GHz. Deze frequenties zijn de komende jaren nog niet in gebruik. De 3,5GHz-band wordt pas in 2022 geveild.

Wil je toch een iPhone met mmWave-ondersteuning, dan kun je een iPhone uit het buitenland halen. Je moet dan in de VS zijn, want dat is het enige land waar ze voorlopig worden aangeboden. Met ‘gewone’ 5G kun je in Nederland en andere Europese landen echter prima uit de voeten.

Lees meer over 5G-netwerken in onze uitleg:

