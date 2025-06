In iPadOS 26, de grote update van dit jaar voor iPad, komen er weer een flink aantal nieuwe functies aan bod. Van functies die al beschikbaar waren op iOS of macOS tot gloednieuwe mogelijkheden. In dit overzicht hebben we de belangrijkste nieuwe functies van iPadOS 26 op een rij gezet.

#1 Een nieuw design: Liquid Glass op iPad

Apple heeft op al haar apparaten een compleet nieuw design geïntroduceerd: het Liquid Glass-design. Deze opvallende stijl kenmerkt zich door glazige, doorzichtige effecten die overal terugkomen – van knoppen en icoontjes tot zoekbalken. Dankzij dit nieuwe ontwerp komt de content beter naar voren, omdat je als het ware door interface-elementen heen kunt kijken. Ook op iPadOS is deze stijl volledig doorgevoerd.

#2 iPad krijgt een handig venstersysteem

Het multitasken in iPadOS 26 is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van iPadOS 18. Gebruikers kunnen apps nu vrij over het scherm verplaatsen of vastzetten in de hoeken. Daarnaast zijn de herkenbare stoplichtknoppen uit macOS – voor minimaliseren, sluiten en fullscreen – nu ook beschikbaar in iPadOS.

Vensters herschikken is eenvoudiger dan ooit: pak het venster bovenaan vast en sleep het naar de gewenste plek. Wil je het formaat aanpassen? Trek dan simpelweg aan de hoek rechtsonder totdat het venster de gewenste afmetingen heeft.

#3 Menubalk maakt zijn entree

Een ander vertrouwd onderdeel uit macOS dat nu ook beschikbaar is in iPadOS 26, is de klassieke menubalk. Deze verschijnt wanneer je in een app vanaf de bovenrand van het scherm omlaag veegt. De menubalk is visueel én functioneel vrijwel identiek aan die van macOS, met menuopties die zijn afgestemd op de app waarin je werkt.

Of je nu instellingen wilt aanpassen, een bewerking wilt uitvoeren of hulp zoekt: alles is overzichtelijk gegroepeerd in de bovenste menuregel. En mocht je een specifieke functie niet meteen kunnen vinden, dan biedt het menu ‘Help’ uitkomst. Via de ingebouwde zoekfunctie vind je snel de juiste optie zonder dat je eindeloos hoeft te bladeren.

#4 Voorvertoning voor iPad

Net als op de Mac krijgt ook de iPad dit jaar de Voorvertoning-app, beter bekend als Preview. Met deze app kun je eenvoudig pdf-bestanden bekijken, annoteren en ondertekenen. Waar dit voorheen enkel mogelijk was via de Bestanden-app, is Preview nu een volwaardige, losstaande app geworden met meer functies en een verbeterde gebruikerservaring.

De nieuwe bestandenkiezer in de app toont een overzicht van recent geopende documenten, waardoor je snel kunt doorgaan waar je gebleven was.

#5 Bestanden-app is verbeterd

De Bestanden-app heeft een flinke upgrade gekregen. Naast nieuwe weergaveopties is de app nu een stuk veelzijdiger geworden. Een handige toevoeging is de mogelijkheid om specifieke bestandstypen te koppelen aan standaardapps, zodat bijvoorbeeld pdf’s altijd met Preview worden geopend of spreadsheets met een app naar keuze.

Daarnaast slot kun je mappen nu personaliseren met kleuren en emoji’s. Dit zorgt niet alleen voor meer overzicht, maar maakt het ook eenvoudiger om belangrijke of vaak gebruikte mappen in één oogopslag te herkennen.

#6 Dagboek komt naar iPadOS 26

Met iPadOS 26 maakt de Dagboek-app zijn debuut op de iPad. De app is volledig geoptimaliseerd voor het grotere scherm en biedt een rijkere schrijfervaring dan ooit tevoren. Dankzij nieuwe sjablonen kun je gestructureerd reflecteren, plannen of vrij schrijven, afhankelijk van je behoefte.

De app integreert naadloos met je fotoalbums en locatiegegevens, zodat je eenvoudig context kunt toevoegen aan je notities of herinneringen. Of je nu liever typt of schrijft met de Apple Pencil – beide manieren worden soepel ondersteund. Handgeschreven aantekeningen worden bovendien automatisch netjes opgeslagen, waardoor je dagboek persoonlijk en overzichtelijk blijft.

#7 Audio-invoer selecteren in iPadOS 26

Een andere kleine, maar fijne nieuwe functie in iPadOS 26 is de mogelijkheid om handmatig de gewenste audio-invoerbron te kiezen. Gebruikers kunnen nu selecteren tussen ingebouwde microfoons, aangesloten USB-C-microfoons, Bluetooth-headsets en externe audiointerfaces. Deze optie is toegankelijk via het Bedieningspaneel of via de Instellingen. Voor content creators, podcasters en muzikanten is dit een enorme stap vooruit, aangezien het iPadOS hiermee geschikter wordt voor serieuze audio-opnames en live producties.

#8 Mappen in de Dock vastzetten

Naast de mogelijkheid om mappen in iPadOS 26 visueel te onderscheiden met kleuren en emoji’s, kun je ze nu ook vastzetten in de Dock. Dit is vooral handig als je vaak werkt met dezelfde bestanden of mappen – zo heb je ze altijd binnen handbereik, bijvoorbeeld om snel een document toe te voegen aan een e-mail of chatgesprek.

Net als op de Mac kun je ervoor kiezen om mappen zoals ‘Downloads’ of zelfs ‘Apps’ direct in de Dock te plaatsen. Dit maakt het openen van veelgebruikte bestanden of toepassingen een stuk sneller en efficiënter.

#9 Expose maakt iPad overzichtelijk

Waar eerdere versies van iPadOS al beschikten over de appkiezer om snel tussen apps te wisselen, gaat iPadOS 26 nog een stap verder. Apple heeft zich opnieuw laten inspireren door macOS en introduceert nu ook op de iPad een vorm van de Exposé-functie.

Door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen, krijg je een overzicht van al je actieve apps in een ruimtelijke weergave. Deze nieuwe indeling maakt het nog eenvoudiger om te schakelen tussen verschillende taken. Eén tik op de gewenste app volstaat om direct verder te gaan waar je gebleven was. Het is een intuïtieve manier van multitasken, afgestemd op het grotere scherm van de iPad.

#10 Met achtergrondtaken doe je veel tegelijk

Met iPadOS 26 wordt multitasken niet alleen visueel, maar ook functioneel naar een hoger niveau getild. Voor het eerst is het mogelijk om bepaalde taken op de achtergrond uit te voeren, terwijl je ondertussen met iets anders bezig bent.

#11 Telefoon-app op iPad

Waar het eerder al mogelijk was om telefoongesprekken te beantwoorden op je iPad dankzij Continuïteit, introduceert iPadOS 26 nu voor het eerst een volwaardige, losstaande Telefoon-app. Deze app heeft dezelfde vernieuwde interface als op de iPhone, inclusief ondersteuning voor contactposters en recente oproepen.

Bellen werkt nog steeds via je iPhone – de iPad maakt gebruik van hetzelfde mobiele netwerk als je iPhone. Echter, het starten en beheren van telefoongesprekken gebeurt nu volledig vanuit de aparte Telefoon-app. Je kunt dus rechtstreeks een gesprek beginnen vanuit je contactenlijst op de iPad, zonder dat je je iPhone vast hoeft te hebben. nog via FaceTime hoeft te verlopen.

#12 Hoge kwaliteit audio-opname

Daarnaast ondersteunt iPadOS 26 nu ook hoogwaardige audio-opnames via AirPods Pro (2e generatie) en AirPods Max. Dankzij verbeterde codec-ondersteuning en directe aansturing vanuit het besturingssysteem kunnen deze apparaten audio opnemen in hoge kwaliteit met minder compressie en lagere vertraging. Dit maakt AirPods niet alleen geschikt voor gesprekken, maar ook voor podcasts, vlogs of zelfs veldopnames – allemaal zonder extra randapparatuur. Dat zijn niet alle verbeteringen voor AirPods die dit jaar komen.

#13 Stage Manager nu op alle modellen

Apple bracht jaren geleden Stage Manager uit, exclusief voor iPads met M-chip en de iPad Pro 2018 en nieuwer. Daar kwam destijds al veel kritiek op, omdat aangenomen werd dat alle andere iPads ook krachtig genoeg zouden zijn voor deze multitaskingfunctie. Met iPadOS 26 komt Stage Manager ook naar de iPad mini, instap-iPad en oudere iPad Air zonder M-chip. De mogelijkheden van het aantal geopende apps kan echter beperkt zijn. Ook wordt de modus voor een volledig extern scherm via Stage Manager niet ondersteund op modellen zonder M-chip.

#14 Alle vernieuwingen van iOS 26

Veel van de nieuwe functies die met iPadOS 26 worden geïntroduceerd, vinden tegelijkertijd hun weg naar iOS 26. Zo krijgt ook de iPhone het nieuwe Liquid Glass-design, dat zorgt voor een glazige en gelaagde interface over het hele systeem. Daarnaast maakt ook de nieuwe Apple Games-app hun debuut op iOS 26, waarmee toegang krijgen tot een centrale plek voor games.

Een andere opvallende vernieuwing is de ondersteuning voor Live Vertalen tijdens FaceTime- en telefoongesprekken, maar ook in iMessage. Dit maakt real-time communicatie in verschillende talen eenvoudiger dan ooit. Bovendien zijn er verbeteringen doorgevoerd in Apple Intelligence op zowel iPadOS 26 als iOS 26. Zo zijn Genmoji nog expressiever geworden, en biedt de vernieuwde Image Playground meer creatieve opties voor het genereren en aanpassen van afbeeldingen, direct vanuit je apparaat.

Wil je nou weten wat er nieuw is op de iPhone? Lees dan ook over de beste iOS 26-functies.

