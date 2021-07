Toegankelijkheid in iOS 15

Stembediening, VoiceOver, AssistiveTouch: Apple heeft diverse toegankelijkheidsfuncties op de iPhone en iPad die ervoor zorgen dat alle functies voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je slechtziend bent, gehoorproblemen hebt of een andere beperking hebt. In iPadOS 15 en iOS 15 verbetert Apple de toegankelijkheid opnieuw met tal van nieuwe functies en verbeteringen, dus reden genoeg om alles op een rijtje te zetten.

#1 Afbeeldingen herkennen met VoiceOver

VoiceOver gebruik je om teksten op het scherm aan je voor te laten lezen, bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent. Vanaf iOS 15 werkt VoiceOver nog beter samen met afbeeldingen. De functie omschrijft mensen, tekst, tabellen en andere objecten op afbeeldingen, zodat je precies weet wat er op de afbeelding staat. De functie ondersteunt ook markeringen, zodat je eigen aantekeningen aan de foto kan toevoegen dankzij VoiceOver. Met deze uitbreiding weet je dus veel beter wat er precies op de foto te zien is.

#2 Schakelbediening met geluiden

Schakelbediening geeft je een andere mogelijkheid om je iPhone te bedienen, bijvoorbeeld met externe apparaten. Maar vanaf iOS 15 kan dat ook met geluiden die je bijvoorbeeld met je mond kan maken als je moeite hebt met spreken. Je kan klikken, ploppen of andere geluidjes maken die fysieke schakelaars kunnen vervangen.

#3 Achtergrondgeluiden helpen je concentreren

Vanaf iOS 15 kun je achtergrondgeluiden inschakelen, die ervoor zorgen dat je je beter kunt concentreren. Denk bijvoorbeeld aan rustgevende geluiden zoals een regenbui, stromend water of verschillende soorten ruis. Deze geluiden voorkomen dat je afgeleid raakt of juist tot rust komt. Je kunt ze zelfs afspelen tijdens het luisteren van muziek of andere audio op je apparaat.

#4 Instellingen per app

Instellingen zoals grotere of vettere tekst, knopvormen of een verhoogd contrast kun je nu per app instellen. Dit staat dus los van de overkoepelende instelling op je iPhone en helpt je bij het beter leesbaar maken van bepaalde apps. Als je slechtziend bent, is het niet altijd nodig om meteen alle apps met een grotere tekst weer te geven. Deze instelling helpt je daar dus bij en geeft je zelf de keuze welke apps wel of niet aangepast moeten worden.

#5 Audio aanpassen voor je gehoor

Je kan vanaf iOS 15 zogenaamde audiogrammen importeren in de instellingen. Dit zijn resultaten van een gehoortest, die aangeven wat de kwaliteit van het gehoor is. Door deze uitslag te importeren vanaf bijvoorbeeld een pdf, kun je de audio van je iPhone aanpassen zodat je alles wat beter verstaat. Tegelijkertijd kun je met de optie Aangepaste koptelefoon zachte geluiden laten versterken en de frequenties bijstellen.

Bekijk ook Deze functie maakt van de AirPods een beter gehoorapparaat Apple gaat de AirPods nog meer geschikt maken als een soort instap-gehoorapparaat voor mensen met lichte gehoorproblemen. Je kunt binnenkort audiogrammen invoeren in de Gezondheid-app en de instellingen van de AirPods worden daar dan op afgestemd.

#6 Memoji met meer opties

Als je bijvoorbeeld bepaalde implantaten of andere hulpmiddelen hebt, kun je je Memoji daarop aanpassen. Op deze manier lijkt de Memoji nog meer op jou. Lees ook ons eerdere artikel waarin we alle verbeteringen voor Memoji in iOS 15 op een rij gezet hebben.

Bekijk ook Memoji in iOS 15: nu met meer kleren, kleuren en brillen Memoji worden steeds persoonlijker. Vanaf iOS 15 kun je nieuwe brillen, outfits en stickers gebruiken. In dit artikel vertellen we je meer.

#7 Vergrootglas wordt standaardapp

Sinds vorig jaar is de Vergrootglas-app al als aparte app in te schakelen op de iPhone, maar vanaf iOS 15 is het vergrootglas zonder verdere instellingen meteen te gebruiken als losse app. De Vergrootglas-app helpt je bij het lezen van kleine teksten en op de iPhone 12 Pro kun je er zelfs de afstand tot andere personen mee meten.

Bekijk ook Zo gebruik je de iPhone als vergrootglas of leesbril Met het Vergrootglas op de iPhone en iPad heb je altijd een leesbril op zak. In deze tip alles over de werking van het vergrootglas in iOS, zodat je de kleine lettertjes op verpakkingen toch kunt ontcijferen.

#8 Conversation Boost voor AirPods

Mensen met gehoorproblemen profiteren vanaf iOS 15 met de nieuwste AirPods-update ook van handige verbeteringen. De functie werkt met computational audio, zodat de AirPods stemmen oppikt en deze voor jou duidelijker maakt. Het is dus een soort gehoorapparaat, maar dan ingebouwd in de AirPods. Lees ook ons aparte overzicht van AirPods-functies in iOS 15 voor meer verbeteringen voor Apple’s oortjes.

Bekijk ook Deze zes functies komen naar de AirPods in iOS 15 AirPods krijgen in iOS 15 zes nieuwe functies: met Conversation boost kun je mensen beter verstaan en je kunt ook allerlei notificaties laten voorlezen. Daarnaast is het zoeken van AirPods verbeterd.

#9 Eyetracking op de iPad

Vanaf iPadOS 15 ondersteunt de iPad eyetracking, oftewel bediening met je ogen. Je kan op de iPad MFi-gecertificeerde apparaten voor oogbewegingen aansluiten, zodat de iPad ziet waar je op het scherm naar kijkt. Er verschijnt een aanwijzer op het scherm die meebeweegt met je ogen en je kan ook het klikken, scrollen en meer simuleren met je ogen.

#10 Gehoorapparaten met tweewegaudio

Er komt een nieuwe generatie MFi-gehoorapparaten die overweg kunnen met tweewegaudio. Hierdoor kun je handsfree bellen en FaceTimen via de microfoons in deze gehoorapparaten. Veel huidige gehoorapparaten werken met een audiostream die maar één kant op gaat, maar dankzij de ingebouwde microfoons kun je veel makkelijker.

#11 AssistiveTouch naar Apple Watch

Als bonus voor iedereen die een geschikte Apple Watch heeft: vanaf watchOS 8 kun je AssistiveTouch gebruiken op het horloge te bedienen. De Apple Watch herkent knijpbewegingen met je hand en draaien met je pols, zodat je een cursor op het scherm van je Apple Watch kan bedienen om de mogelijkheden van het horloge te gebruiken. Dat komt dus vooral van pas voor als je bijvoorbeeld met je ene hand moeite hebt om de functies te bedienen. De Apple Watch gebruikt hiervoor de gyroscoop en allerlei andere sensoren.