Memoji worden steeds persoonlijker. Vanaf iOS 15 kun je nieuwe brillen, outfits en stickers gebruiken. In dit artikel vertellen we je meer.

Meer mogelijk met Memoji

iOS 15 brengt niet alleen een hoop verbeteringen voor iMessage: ook de Memoji krijgen weer nieuwe mogelijkheden. Na de update kun je je Memoji een persoonlijke outfit geven, kiezen uit nieuwe brillen en je hoofddeksel van drie kleuren voorzien. Je kunt je Memoji nu zelfs gebruiken op het inlogscherm van je Mac als je macOS Monterey hebt geïnstalleerd. In dit artikel geven we een overzicht van alle nieuwe mogelijkheden met Memoji.

#1 Kleed je Memoji aan

Kies uit één van de 40 outfits voor je Memoji, zodat je eigen emoji nog persoonlijker wordt. In de beta die we op de redactie testen is deze nieuwe kleding nog niet te bekijken, maar op een screenshot zagen we bijvoorbeeld een leren jasje. Zodra er meer bekend is over welke outfits er beschikbaar komen, laten we het natuurlijk weten. Wel zagen we de drie nieuwe toegankelijkheidsopties voor Memoji al voorbij komen. Je kunt nu ook kiezen uit een zuurstofslang, gehoorimplantaten en een zachte beschermhelm.

#2 Nieuwe brillen en twee ogenkleuren

Vóór iOS 15 kon je al kiezen uit 36 verschillende brillen, maar daar komen er nog eens negen bij. Brillen in de vorm van een hartje, sterretje of klassieke ovaal behoren nu ook tot de opties. Je kunt nu de kleur van het montuur én de kleur van de glazen aanpassen, zodat je de wereld echt door een roze bril kunt bekijken. Ook kun je nu voor het twee verschillende kleuren ogen kiezen.

#3 Petten en hoeden met meer kleuren

Waar je voorheen alleen kon kiezen uit één kleur voor je hoofddeksel, krijg je nu de vrijheid om tot wel drie kleuren te combineren. Veel hoeden, petten en helmen bieden de optie om twee kleuren te combineren. Er zijn er maar een paar die ook echt drie verschillende kleuren combineren.

#4 Nieuwe stickers om te plakken

iOS 15 komt ook met nieuwe Memoji-stickers. Ook deze zijn we in de huidige beta nog niet tegengekomen, maar toch noemt Apple er negen op de website. Als voorbeeld wordt de shaka (handgebaar met je duim en wijsvinger), waaien en eureka-moment (met gloeilampje). Welke nieuwe stickers er nog meer zijn, ontdekken we snel genoeg!

#5 Memoji op het vergrendelscherm van je Mac

Nieuw in macOS Monterey is de mogelijkheid om te kiezen voor een Memoji als login-afbeelding. Dit is niet een statisch plaatje, maar deze beweegt ook echt! Zo kan je poppetje lachen, slapen of je welkom heten als je inlogt. Als je je wachtwoord verkeerd invult, schudt het poppetje zijn of haar hoofd. Erg leuk om te zien!

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!