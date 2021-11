Geen kerstsluiting in de App Store meer

Ieder jaar in november maakt Apple bekend wanneer App Store Connect, het portaal voor ontwikkelaars waar zij hun nieuwe apps en app-updates kunnen indienen, tijdens de feestdagen gesloten is. Het is al sinds het prille begin van de App Store een traditie, waarmee Apple het reviewteam van de App Store ook wat rust geeft. Maar vanaf dit jaar is dat anders, zo maakte Apple vandaag bekend. De App Store zelf is wel altijd open gebleven.



Apple laat weten dat het bedrijf nieuwe apps en app-updates blijft accepteren via App Store Connect. Dat betekent dus dat ontwikkelaars ook rond kerst (23 tot en met 27 december) en Thanksgiving (24 tot en met 28 november) nieuwe apps kunnen uitbrengen. Voor jou als gebruiker betekent dit dat je ook appupdates kunt verwachten.

Dat App Store Connect nu niet dicht gaat, is goed nieuws voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. Als een app een grote bug blijkt te hebben, kan deze sneller gefixt worden. Er hoeft dan niet meer gewacht te worden tot App Store Connect weer open is en het reviewteam weer aan het werk is. Ontwikkelaars moeten wel rekening houden dat reviews van apps en updates door het App Store-team langer duren dan normaal, waarschijnlijk omdat er een kleiner team van reviewers beschikbaar is. Vorig jaar was App Store Connect nog gesloten van 23 tot en met 27 december.

Waarom Apple juist nu met de traditionele kerstsluiting stopt, is niet bekend. Dit zou ook te maken kunnen hebben met de vele kritiek rondom de App Store van zowel ontwikkelaars als toezichthouders. Door App Store Connect open te laten, wil Apple ontwikkelaars meer tegemoet komen.