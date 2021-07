Je kunt vanaf iOS 15 per app instellen of je gebruik wil maken van toegankelijkheidsopties. In deze tip lees je waarom je dat zou willen en hoe je het kunt instellen.

Al sinds jaar en dag kun je in iOS gebruik maken van toegankelijkheidsopties. Ieder jaar wordt dat uitgebreid met nieuwe technieken en oplossingen. Ook in iOS 15 krijgen de iPhone en iPad nieuwe functies op dit gebied. In deze tip bespreken we de zogeheten ‘instellingen per app’. Dat is handig wanneer je soms wel en soms geen extra toegankelijkheid nodig hebt.

Instellingen per app: wanneer is het handig?

Het gaat om instellingen die al langer bestonden. Maar je kunt ze nu wél instellen per app. Je kunt bijvoorbeeld de lettergrootte aanpassen of letters dik gedrukt maken. Verder is het mogelijk om animaties te beperken of het contrast te verhogen. Kortom: allerlei weergave-opties om aan te passen.

Het voordeel van deze nieuwe functie in iOS 15 is dat je dit voor een enkele specifieke app kunt instellen, in plaats van voor alles wat je in iOS doet. Heb je bijvoorbeeld voor korte teksten weinig moeite met lezen, maar heb je graag dikkere letters in een nieuws-app? Dan kun je voor die specifieke app de letters vet maken. Of gebruikt een app naar jouw mening te veel animaties, dan beperk je die op deze manier zonder dat de rest van het systeem er last van heeft.

Je kunt uiteraard nog altijd kiezen om op de oude manier te werken als je liever altijd grote tekst zit. Meer informatie over hoe je dat doet en wat er mogelijk is, vind je op onze uitlegpagina over toegankelijkheid op de iPhone.

Bekijk ook Toegankelijkheid: dit zijn de iPhone-functies voor mensen met een beperking Met de Toegankelijkheid-instellingen van iOS kun je allerlei instellingen aanpassen voor zien, horen en interactie. Dit is handig voor mensen met een beperking, zoals slecht zicht of een slecht gehoor. In dit artikel lees je er alles over.

Stappenplan: Toegankelijkheid per app instellen

Heb je besloten dat je instellingen per app wil aanmaken, of in ieder geval even wilt kijken, dan hebben we een stappenplan. Bedenk van tevoren welke app je wil instellen. In dit voorbeeld gebruiken we onze eigen iCulture-app, waar overigens van nature al mooie opties voor toegankelijkheid in zitten. Volg de onderstaande stappen. Geen zorgen, je kunt alles weer verwijderen als je het later niet meer wil. Dat leggen we verderop uit.

Open de Instellingen-app. Tik op Toegankelijkheid en scroll naar beneden. Kies voor Instellingen per app en tik daarna op Voeg app toe. Selecteer een app uit de lijst. Bovenin kun je zoeken middels het zoekveld. Pas de instellingen naar hartenlust aan.

Je kunt de betreffende app nu openen om het resultaat te bewonderen. Ben je nog niet helemaal tevreden, dan kun je gewoon terugkeren naar de instellingen. Je zult zien dat de gekozen app bewaard is gebleven zodat je er snel bij kunt. Wil je de instellingen verwijderen, volg dan deze stappen:

Ga naar de lijst met apps waarvoor je instellingen hebt aangemaakt (zie stappen hierboven). Veeg de app in kwestie naar links en tik op Verwijder.

Vind je dat de knoppen om je instellingen te verwijderen te hoog zitten? Probeer dan eens Bereikbaarheid op de iPhone te gebruiken. Hiermee haal je de bovenkant naar beneden voor makkelijkere bediening.

Bekijk ook Bereikbaarheid: zo bedien je makkelijker de bovenkant van je iPhone-scherm Dankzij de functie Bereikbaarheid verplaatst een deel van het iPhone-scherm naar beneden, waardoor je makkelijker bij de bovenste knoppen kunt. Hoe werkt deze functie (ook op de iPhone X en in iOS 12) en hoe schakel je het uit?

Lettergrootte aanpassen in het Bedieningspaneel

Je kunt de lettergrootte van een specifieke app aanpassen vanuit het Bedieningspaneel. Dat is sneller dan als je voor iedere app de bovenstaande stappen moet volgen, maar alleen als het je om de lettergrootte ging uiteraard. Volg deze stappen om de knop toe te voegen:

Open de Instellingen-app. Tik op Bedieningspaneel en tik op het plusje bij Tekstgrootte.

Om de tekstgrootte vervolgens aan te passen in een app volg je deze stappen. Het kan zijn dat niet alle apps ondersteuning hebben voor deze functie. In ieder geval alle apps van Apple en veel bekende merken zullen hiermee werken.

Open de app waarvan je de lettergrootte wil aanpassen. Open het Bedieningspaneel. Bekijk op onze pagina hoe dat werkt op jouw toestel. Tik op het Aa-symbool onderaan om het menu te openen. Tik op het app-symbool linksonder en verschuif de lettergrootte.

Deze functies kunnen allemaal handig zijn op de iPhone of iPad, maar Apple heeft ook gedacht aan je fysieke omgeving. Wist je bijvoorbeeld dat je een iPhone als vergrootglas of leesbril kunt gebruiken? Hoe je dat doet lees je in ons speciale artikel.