Apple heeft de beveiliging verbeterd voor enkele oudere iPhones. Hiervoor is namelijk iOS 15.7.9 uitgebracht. Komt jouw toestel in aanmerking?

Apple bracht een paar dagen geleden iOS 16.6.1 uit, een update die sterk wordt aanbevolen omdat hiermee twee gevaarlijke beveiligingslekken werden gedicht, die onder andere gebruikt werden voor de Pegasus-spyware. Je kon het al van mijlenver zien aankomen: nu zijn ook de oudere toestellen aan de beurt. Is jouw toestel nog geschikt voor iOS 15 (maar niet voor iOS 16), dan kun je nu de update iOS 15.7.9 installeren. Deze bevat volgens Apple “belangrijke beveiligingsfixes” en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. De afgelopen maanden is Apple gestaag doorgegaan met het veilig houden van oudere toestellen door regelmatig een beveiligingsupdate uit te brengen. Hieronder lees je voor welke toestellen ze bedoeld zijn.



iOS 15.7.9 voor oudere toestellen

De update naar versie iOS 15.7.9 lost waarschijnlijk dezelfde problemen op als in iOS 16.6.1, waarin ook diverse beveiligingsproblemen zijn opgelost. Welke dat zijn lees je in dit overzicht.

Het is bij deze updates altijd belangrijk om je toestel snel te updaten.

Het gaat om deze modellen waarvoor iOS 15.7.9 is verschenen:

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 15.7.9 downloaden

Om iOS 15.7.9 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.