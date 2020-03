‘iOS 14 krijgt lijstweergave van apps’

Al sinds het prille begin zijn we gewend aan de appicoontjes op het beginscherm van de iPhone. Maar daar zou in iOS 14 wel eens verandering in kunnen komen. Apple zou bezig zijn met een lijstweergave van alle apps die je hebt geïnstalleerd.

Geïnstalleerde apps in een lijst

Het blijkt uit de gelekte code van iOS 14, die in handen is gekomen van 9to5Mac. Naast de vertrouwde weergave met icoontjes kun je ook kiezen voor een weergave met een lijst van alle apps. Dit is op de Apple Watch al mogelijk: door hard op het scherm te drukken kun je wisselen tussen icoontjes of een lijst. Het is handig als je een bepaalde app zoekt en niet weet waar ‘ie staat. Op de iPhone doet zich dat probleem ook wel eens voor.



Momenteel kun je alleen apps terugvinden op basis van icoontjes en door de zoekfunctie te gebruiken. De lijstweergave geeft je de mogelijkheid om op allerlei manieren te sorteren of te filteren, zodat je bijvoorbeeld alleen apps ziet met ongelezen notificaties. Je kunt ook filteren op apps die je recent hebt gebruikt, zodat je weet welke apps je zelden gebruikt.

Siri is ook van de partij bij deze nieuwe weergave. De assistent geeft slimme suggesties op basis van de apps die je mogelijk aan het zoeken bent, op basis van de tijd van de dag en de locatie. Zo zou je in de Starbucks de app van de koffieketen in beeld krijgen. Ook kun je bijvoorbeeld de Muziek-app in beeld komen als je bij de sportschool aankomt.

Met deze aanpassingen wordt het makkelijker voor gebruiken om apps te vinden die niet op het eerste scherm staan, maar ergens verderop.

Er zijn inmiddels veel meer vernieuwingen voor iOS 14 gelekt. Dit zijn ze tot nu toe:

Herkenning van sirenes, babygehuil en meer

Wallpapers beter organiseren op basis van thema

iMessage-berichten intrekken en mentions gebruiken

Handschriftherkenning voor Apple Pencil

AirTag krijgt knoopcelbatterij

Eigen stemmen in apps

AliPay in Apple Pay

Shot on iPhone-uitdagingen in de Foto’s-app

Fitness-uitlegvideo’s in aparte app

Verbeterde muisondersteuning

Bekijk ook Deze 10 vernieuwingen voor iOS 14 komen eraan Er zijn de afgelopen dagen heel wat functies gelekt die in de komende grote updates iOS 14 en watchOS 7 zullen zitten. In dit artikel hebben we nog een aantal komende vernieuwingen voor je verzameld.