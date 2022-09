Apple levert de nieuwe iPhones altijd standaard met de nieuwste iOS-versie. In het geval van de iPhone 14 is dat iOS 16. Maar de ene iOS 16 is de andere niet. Op de iPhone 14-serie blijkt een iets oudere versie van iOS 16 geïnstalleerd te staan, zo ontdekte het Twitter-account @AppleSWUpdates. Je moet daarom eerst nog even een iOS-update op je iPhone 14 zetten voordat je hem echt kan gebruiken.



iOS 16-update staat klaar voor iPhone 14

Zodra je je nieuwe iPhone uitgepakt hebt, is het uiteraard tijd om de gegevens van je oude iPhone over te zetten. Je kan eenvoudig een iCloud-backup overzetten of de gegevens direct van de ene iPhone naar de andere te zetten. Maar je bent dan nog niet klaar: er staat zeer waarschijnlijk een nieuwere iOS-update voor je klaar.

De iPhone 14-modellen worden namelijk uitgebracht met een eerdere versie van iOS 16. Het gaat hier wel gewoon om iOS 16.0, maar met een zogenaamde eerdere buildnummer. Dit buildnummer geeft aan welke variant van iOS 16 op je toestel staat. Hoewel niet bekend is welk buildnummer voorgeïnstalleerd staat op de iPhone 14, hebben we wel al de iPhone 14-specifieke releasenotes van de update die voor deze modellen klaar staat. Deze releasenotes luiden als volgt:

This update provides bug fixes for your iPhone and addresses an issue that may cause some photos to appear soft when zooming in landscape orientation on iPhone 14 Pro Max.

Hoewel er dus over een specifiek probleem op de iPhone 14 Pro Max gesproken wordt, wordt de update aangeboden op alle iPhone 14-modellen. We weten wel dat het buildnummer van de nieuwe versie (20A362) gelijk is met de definitieve release van iOS 16 die op 12 september voor iedereen uit kwam. Omdat de versie die op de iPhone 14-serie staat ouder is, raden we aan om meteen te updaten naar de nieuwste versie (20A362). Mogelijk biedt Apple deze nieuwere versie al aan bij het installatieproces. Is dat niet het geval, dan kun je updaten via Instellingen > Algemeen > Software-update.

Behalve voor de iPhone 14, zou er op de dag van de release ook een update klaar staan voor de Cellular-uitvoering van de Apple Watch Series 8. Deze krijgt volgens hetzelfde account een update naar buildnummer 20R364. Gek genoeg is dat een nieuwere build dan degene die Apple afgelopen maandag uitbracht (20R361).