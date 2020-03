Gerucht: ‘iOS 14 makkelijker te bedienen met muiscursor’

Er komt verbeterde ondersteuning voor muizen aan in iOS 14 en iPadOS 14. Uit gelekte code blijkt dat het makkelijker wordt om de cursor aan te sturen. Nu is het gebruiken van een muis nog vooral gericht op mensen met een beperking, maar dat kan gaan veranderen.

Er komen volgens de gelekte code ook twee Smart Keyboards aan voor de iPad. Daarbij blijkt dat beide waarschijnlijk zijn voorzien van een trackpad, net als bij laptops. Er is een ‘tap to click’-instelling, die erop wijst dat je de trackpad kunt indrukken. Mogelijk werkt dit met haptische feedback. De trackpad zit waarschijnlijk op de gebruikelijke plek, onder het toetsenbord. De twee modellen kunnen bedoeld zijn voor de iPad Pro en een ander model, bijvoorbeeld de iPad Air, maar dat is niet uit de gelekte code af te leiden.



Verbeterde support voor muiscursor

Er komt volgens de code van iOS 14 ook verbeterde ondersteuning voor muizen aan. Nu is dit nog te vinden in de Toegankelijkheid-instellingen, maar in iOS 14 en iPadOS 14 zou het een mainstream-functie kunnen worden. Het wordt dan makkelijker om de cursor nauwkeurig te verplaatsen met een externe muis. Dit werkt op het eerste gezicht hetzelfde als bij een Mac, maar toch zijn er verschillen. De muispijl verdwijnt automatisch na een paar seconden als je de muis of trackpad niet aanraakt. Het verschijnt weer als je de cursor probeert te verplaatsen.

Er is ook ondersteuning voor meerdere muispijlen, afhankelijk van het item waar je overheen beweegt. Zo kan er een standaard pijl of een wijzend handje verschijnen als je over een link beweegt. Het kan ook een knipperend balkje zijn, als je tekst aan het bewerken bent. Verder zou Apple Mac-achtige bewegingen willen ontwikkelen, zoals tikken met twee vingers in plaats van rechtsklikken op de muis.

