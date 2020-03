Eindelijk slaapfuncties op de Apple Watch?

Je kunt later dit jaar gaan werken aan je slaapduur en je slaapkwaliteit. Er gaan al jarenlang geruchten over slaap meten met je Apple Watch, zonder dat je daarvoor apps van derden nodig hebt – en nu lijkt het er echt aan te komen. Het blijkt uit gelekte informatie op basis van de code van iOS 14 en watchOS 7. Eerder vandaag bleek al dat er verbeterde ECG-metingen en de mogelijkheid om bloedzuurstofgehalte met de Apple Watch te meten aan zitten te komen. Voor dat laatste heb je waarschijnlijk een nieuw horloge nodig, de Apple Watch Series 6.



Wijzerplaten delen met vrienden

Een andere toevoeging in watchOS 7 is het mogelijkheid om wijzerplaten te delen met vrienden en familie. Dit gaat waarschijnlijk alleen werken via iOS. Je kunt dan niet wijzerplaten op maat maken, maar als je bijvoorbeeld een wijzerplaat van een foto of een handige indeling met complicaties hebt gemaakt, kunnen anderen er ook gebruik van maken. Het gaat dus om de combinatie van kleuren, stijlen en complicaties, die je als een bestand kunt delen in de Bestanden-app. Je kunt in deze app ook een voorvertoning bekijken en vervolgens via AirDrop naar iemand anders sturen. Er lijken geen plannen te zijn voor wijzerplaten van externe partijen in watchOS 7.

Er zou wel een nieuwe Infograaf Pro-wijzerplaat in de maak zijn, met een tachymeter-functie. Hiermee kun je normaal gesproken op een analoog horloge de verstreken tijd meten om de snelheid te berekenen. Daarbij wordt gekeken naar de afstand en de tijd die dit heeft geduurd.

Verdere functies zijn te vinden bij wijzerplaten met foto’s. Je kunt zorgen dat er steeds bij je pols optillen een andere foto wordt getoond, waarbij je straks ook gebruik kunt maken van gedeelde albums. Meerdere gebruikers kunnen dan foto’s toevoegen, die de hele groep op de Apple Watch te zien krijgen.

School- en kindermodus voor Apple Watch

Een andere interessante toevoeging is dat er nieuwe functies voor kinderen aan zitten te komen. Zo kun je als ouder de Apple Watch van een kind beheren en instellen. Het kind heeft dan zelf geen iPhone nodig, maar kan wel een Apple Watch dragen. Ook zitten er functies voor ouderlijk toezicht in, bijvoorbeeld toegang tot bepaalde muziek en vertrouwde contacten. Met de Schooltijd-functie (‘Schooltime’) kunnen ouders regelen welke apps er gebruikt mogen worden tijdens bepaalde uren, bijvoorbeeld als de kinderen op school zitten.

Apple onthult de nieuwe functies meestal tijdens de WWDC in juni, maar het is de vraag of de ontwikkelaarsconferentie dit jaar op de gebruikelijke wijze doorgaat. Gezien de angst voor het coronavirus is de kans groot dat de conferentie dit jaar virtueel plaatsvindt. Wel verwachten we dat Apple gewoon de plannen voor watchOS 7 en iOS 14 gaat onthullen, maar op een andere manier dan we gewend zijn.