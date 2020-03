Apple werkt aan nieuwe toepassingen op het gebied van augmented reality. Er zou druk gewerkt worden aan een nieuwe augmented reality-app in iOS 14, waarmee je informatie over je omgeving kan bekijken.

Apple is geen onbekende als het gaat om augmented reality. De Meten-app werkt al voor een groot deel op basis van augmented reality en met ARKit geeft Apple ontwikkelaars de mogelijkheid om eenvoudig AR toe te passen in apps. In iOS 14 zou er zomaar nóg een nieuwe AR-app bij kunnen komen, zo ontdekte 9to5Mac op basis van code ontdekt in een vroege versie. Met de app krijg je informatie over je omgeving en Apple zou van plan zijn om dit te gebruiken in combinatie met de aankomende AR-bril.



‘Info over je omgeving met AR-app in iOS 14’

Met augmented reality voegt een app virtuele objecten toe aan de echte wereld. Zo kun je met de Meten-app allerlei dingen opmeten, doordat de camera diepte kan herkennen. Voorbeelden zijn apps waarbij je meubels in je eigen woonkamer kan plaatsen, zodat je een beetje een indruk krijgt hoe iets in jouw huis staat. De nieuwe AR-app van Apple werkt volgens ditzelfde principe.

Apple zou de app nu aan het testen zijn in de eigen Apple Stores en werkt ook samen met Starbucks. Zodra je de app op je iPhone opstart en de omgeving scant, kun je bijvoorbeeld informatie over producten in de winkel bekijken. Momenteel staat die informatie alleen op het product zelf, maar met de AR-app check je het dus ook op je eigen telefoon. Je zou dan ook bijvoorbeeld precies kunnen zien welke producten waar in de store staan opgesteld. De iPhone zou gebruik maken van tags in de omgeving, zoals QR-codes, iBeacons of Apple’s aankomende AirTag.

Bekijk ook Alles over ARKit 3, Apple's eigen augmented reality platform Dankij ARKit kunnen ontwikkelaars eenvoudig augmented reality toevoegen in hun iPhone- en iPad-apps. Maar wat is Apple's ARKit precies, op welke toestellen werkt het en in welke apps is het beschikbaar? Je leest het in deze gids.

Ontwikkelaars zouden hier ook mee aan de slag kunnen, zodat zij hun eigen tags kunnen toevoegen. Momenteel wordt dit dus getest in samenwerking met Starbucks. Apple werkt waarschijnlijk nauw samen met partijen, waardoor de deuren niet direct voor iedere ontwikkelaar open staan. Uit eerdere vacatures bleek ook dat Apple augmented reality in Apple Kaarten wil verwerken.

Het idee lijkt wat weg te hebben van de vroegere Nederlandse app Layar, waarmee je ook om je heen kon zoeken via augmented reality. Maar dankzij alle nieuwe technieken zoals time-of-flight sensoren en de verbeterde camera’s, werkt het anno 2020 waarschijnlijk een stuk beter. De nieuwe app maakt dus mogelijk deel uit van iOS 14. Er zijn de afgelopen dagen al heel veel vernieuwingen van iOS 14 gelekt, die je in ons overzicht op een rijtje vindt.