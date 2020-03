Icoontjes van Apple’s high-end hoofdtelefoon gelekt in iOS 14

Icoontjes van Apple’s hoofdtelefoon

Hoe de koptelefoon eruit gaat zien, is op basis van de icoontjes nog nauwelijks te achterhalen, maar we kunnen er in ieder geval uit afleiden dat er een licht- en donkergekleurde variant komt. Twee jaar geleden kondigde analist Ming-Chi Kuo al aan dat Apple werkte aan een high-end hoofdtelefoon met grote oorschelpen, met functies vergelijkbaar met de AirPods. Nu de twee icoontjes zijn ontdekt, is dat een bevestiging dat het product er vermoedelijk nog dit jaar aan zit te komen. De icoontjes worden in iOS 14 gebruikt in de widgets voor batterij- en oplaadstatus.



Uit de icoontjes is af te leiden hoe groot de oorschelpen zijn in relatie tot de totale hoofdtelefoon en hoofdband. Mogelijk gaat Apple als kleuroptie kiezen voor zwart of spacegrijs voor de donkere variant en wit of zilver voor het lichter gekleurde exemplaar. Er zitten functies op die vergelijkbaar zijn met de AirPods Pro, die overigens alleen in het wit verkrijgbaar zijn. Daarnaast kunnen er nog andere kleuren worden toegevoegd, al verwachten we dat Apple zelf eerder voor rustige kleuren kiest. De Beats-hoofdtelefoons staan er juist om bekend dat ze erg kleurrijk zijn.

Om de eigen hoofdtelefoon te onderscheiden van Beats zou Apple er extra functies in kunnen stoppen, zoals het feit dat de muziek automatisch pauzeert als je ze af doet. Dergelijke functies zitten wel op de kleinere Beats-oordopjes, maar nog niet op de Beats hoofdtelefoon. Wel is er de Beats Solo Pro met soortgelijke functies, maar die zijn on-ear terwijl het bij Apple’s premium hoofdtelefoon lijkt te gaan om een over-ear model. Bij de Beats-hoofdtelefoons schakelt de muziek uit als je de oorschelpen inklapt.

Volgens Ming-Chi Kuo komt Apple’s hoofdtelefoon nog steeds op de markt, maar zou nu gepland staan voor 2020. De ontdekking in iOS 14 wijst erop dat we het product pas in de herfst kunnen verwachten. Maar door de huidige marktontwikkelingen kan het goed zijn dat Apple de plannen helemaal omgooit. De code waarin de icoontjes zijn gevonden dateert alweer van december 2019 en sindsdien is er een hoop gebeurd