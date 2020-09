Zoals elk jaar lopen veel gebruikers tegen allerlei bugs en problemen aan de grote iOS-update. Dat is dit jaar met iOS 14 niet anders. In dit artikel verzamelen we de bekendste bugs en problemen in iOS 14 en geven we waar mogelijk een oplossing.

iOS 14 bugs en problemen

Het installeren van iOS 14 ging dit jaar niet bij iedereen zonder slag of stoot. Het proces duurde wat langer dan voorgaande jaren en ook nadat het installeren voltooid was, zorgt de update bij een aantal gebruikers voor de nodige problemen. In dit artikel proberen we de meest gemelde en belangrijkste bugs en problemen met iOS 14 te verzamelen, met eventueel een mogelijke oplossing.



“Ik zie de update niet”

Dit jaar moesten we flink langer wachten dan gebruikelijk voordat de update zichtbaar was. In plaats van 19:00 uur, bracht Apple de update pas rond 22:00 uit. Er zijn ook gebruikers die zelfs nu de update nog niet kunnen installeren, omdat iOS 13.7 volgens de iPhone de meest recente versie is.

Mogelijke oplossing

Probeer allereerst je iPhone te herstarten. Meestal lost dit het probleem wel op. Heeft dit niet geholpen, controleer dan of je internetverbinding goed is. Een laatste redmiddel voor dit probleem is de update installeren via je Mac of pc. In onze tip lees je op welke manieren je je iPhone kan updaten.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

“Mijn batterij is sneller leeg”

Ieder jaar horen we weer van veel lezers dat de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat na het installeren van de update. Vaak is dat een normaal proces: je iPhone is na het installeren van zo’n grote update in de achtergrond nog allerlei taken aan het uitvoeren. We adviseren daarom ook altijd om de iPhone na het installeren van iOS 14 een nacht goed z’n werk te laten doen en je iPhone te laten rusten. Kijk het daarna nog een paar dagen aan, want meestal keert de vorige batterijduur dan weer terug.

Mogelijke oplossing

Is je batterij ook na een paar dagen nog niet wat het moet zijn? Lees dan ons artikel met tips voor wat je kan doen als je iPhone-batterij sneller leeg is na een iOS-update. Daarin geven we enkele tips die je weer op weg helpen.

Bekijk ook Sinds iOS 14 is je iPhone-batterij sneller leeg? Dit kun je eraan doen! Sinds iOS 14 kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral sinds iOS 14 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat. Maar dat is eigenlijk heel logisch.

“Ik wil de app bibliotheek uitschakelen, hoe doe ik dat?”

Helaas is het niet mogelijk om de appbibliotheek uit te schakelen. Dit scherm, helemaal rechts naast je laatste beginscherm, verzamelt al je apps en deelt dit in in mapjes. Hier vind je ook de zoekfunctie waarmee je een alfabetische lijst van al je apps kan bekijken. Sommige gebruikers willen het liefst alleen de alfabetische lijst, maar helaas is ook dat niet mogelijk. Er is geen manier om de appbibliotheek uit te schakelen.

Bekijk ook Zo werkt de Appbibliotheek op de iPhone in iOS 14 Heb je veel apps geïnstalleerd en raak je regelmatig het overzicht kwijt? Met de nieuwe Appbibliotheek (App Library) worden je apps automatisch in allerlei categorieën ingedeeld. Hier lees je er meer over.

Mogelijke oplossing

Wat je wel kan proberen is om de appbibliotheek zo ver weg mogelijk te zetten, door extra beginschermen aan te maken. Dit doe je door bijvoorbeeld één app te verplaatsen die je niet nodig hebt. Je kan ook meer widgets op het achterste beginscherm zetten. Zorg er ook voor dat nieuwe apps standaard gewoon op je beginscherm komen en niet meteen naar de appbibliotheek gaan. Dit doe je via Instellingen > Beginscherm en zet een vinkje bij Zet op beginscherm.

“Widgets werken niet goed”

Bij sommige gebruikers blijken de widgets niet helemaal goed te werken. Er zit een vertraging in het updaten van de informatie, bijvoorbeeld de widget van de Kaarten- of de Klok-app. Wat wij zelf ervaren hebben, is dat het plaatsen van de widgets niet helemaal goed gaat, bijvoorbeeld als je deze naar boven wil slepen in het widget overzicht.

Mogelijke oplossing

Probeer eerst de widget te verwijderen en opnieuw toe te voegen. Hou een widget ingedrukt en tik op Verwijder widget. Het toevoegen doe je door een app of widget ingedrukt te houden te tikken op Wijzig beginscherm, gevolg door het plusje bovenaan je scherm. Heeft dat niet geholpen, herstart dan je iPhone.

Wat betreft het verplaatsen van apps: het werkt het beste als je daar twee vingers voor gebruikt: de ene op de widget mee vast te houden en de andere om te scrollen.

“Ik mis widgets, waar zijn ze?”

In iOS 14 moeten apps bijgewerkt worden om widgets op het beginscherm te kunnen plaatsen. De widgets in de oude stijl zijn nog beschikbaar, maar niet meer op de plekken waar ze voorheen stonden. Zo zie je geen widget meer als je stevig op een appicoontje drukt. Je widgets oude stijl vind je nu onderaan het widgetoverzicht, links van het eerste beginscherm. Hou een widget ingedrukt en tik op Wijzig beginscherm. Onderaan staat Pas aan, waar je bij een scherm komt om alle oude widgets toe te voegen. Helaas kun je deze oudere widgets niet tussen de nieuwere zetten.

Een ander probleem in iOS 14 is dat Apple niet van alle apps nieuwe widgets gemaakt heeft. De Telefoon-app had voorheen een widget, waarmee je snel naar je favorieten kon bellen. Ook de Mail-app had een widget, met daarin recente mails van VIP-contacten. Beide zijn helaas niet meer beschikbaar.

“Apps downloaden of updaten lukt niet”

Sommige gebruikers merken dat het downloaden of updaten van apps niet werkt. Het duurt dan lang of het installeren gaat helemaal niet. Een app verschijnt niet in het beginscherm, maar ook niet in de appbibliotheek.

Mogelijke oplossing

Sluit de App Store geforceerd en probeer het opnieuw. Heeft dat niet geholpen, dan kun je proberen om uit en in te loggen in de App Store. Ga hiervoor naar de App Store, tik op je profielfoto en scroll helemaal naar onderen, tot na de laatste app-update. Tik hier op Log uit en log daarna weer opnieuw in en probeer het updaten of installeren opnieuw.

“Geen 4G of dataroaming meer”

Het ontbreken van een werkende mobiele internetverbinding in Nederland en in het buitenland kan erg vervelend zijn. In iOS 14 hebben sommige gebruikers hier last van. De mobiele verbinding werkt niet of is traag. iCulture-lezer Tino merkt op dat hij voornamelijk problemen heeft met 4G in het buitenland. Voor dit lijkt een mogelijke oplossing vooralsnog om via de instellingen bij Mobiel netwerk> Opties mobiele data > Gesprekken en data te kiezen voor 3G.

Mogelijke oplossing

Voor alle andere netwerkproblemen, ook voor problemen met de wifi-verbinding, kun je proberen om je netwerkinstellingen te resetten. Je iPhone maakt dan weer opnieuw verbinding met wifi en het netwerk van je mobiele provider. Meestal lossen dergelijke problemen zich wel op na het volgen van deze stappen.

Bekijk ook Netwerkinstellingen herstellen op iPhone en iPad: zo los je netwerkproblemen op Wil je je netwerkinstellingen herstellen op de iPhone of iPad, om problemen met je netwerk op te lossen? In deze tip lees je alles over het opnieuw instellen van de netwerkinstellingen: hoe het werkt, welke problemen het oplost en welk alternatief er is als je alleen problemen met je mobiele dataverbinding hebt.

“Standaardbrowser en -mailapp gereset”

Een probleem waar momenteel nog geen oplossing voor is, is dat je zelf ingestelde standaardbrowser of -mailapp niet onthouden wordt zodra je je iPhone herstart. De instelling gaat dan altijd weer terug naar Safari en de Mail-app. Het is niet helemaal duidelijk of het hier gaat om een bug of dat Apple dit bewust zo ontworpen heeft. Laten we hopen op dat eerste en dat het in een toekomstige update verholpen is.

Bekijk ook Andere standaardbrowser instellen in iOS 14 Vanaf iOS 14 is het mogelijk om een andere standaardbrowser in te stellen op je iPhone of iPad. Kies voortaan Chrome, Edge of een andere browser voor het openen van webpagina's vanuit andere apps.

“Scribble (handschriftherkenning) werkt niet op de iPad”

In iPadOS 14 kun je handschriftherkenning gebruiken met de Apple Pencil. Je kan ook op alle andere plekken schrijven, bijvoorbeeld in de adresbalk. Officieel werkt deze functie alleen in het Engels. Kun je het nu niet gebruiken, probeer dan eens het Engelse toetsenbord toe te voegen via Instellingen > Algemeen > Toetsenborden. In de meeste gevallen lukt het daarna wel.

Bekijk ook Zo gebruik je handschriftherkenning en Scribble (Schrijven) in iPadOS 14 De grootste vernieuwing voor de iPad in iPadOS 14 is de ondersteuning voor handschriftherkenning en Schrijven (Scribble). Met de Apple Pencil schrijf je tekst op het scherm, dat wordt omgezet naar getypte tekst.

“Geen gezichtsherkenning en activiteitszones voor HomeKit-camera”

Nieuw in iOS 14 voor HomeKit-camera’s is het instellen van activiteitszones en gezichtsherkenning. Sommige gebruikers zien de nieuwe opties niet in de instellingen voor de camera. Je hebt daar allereerst een HomeKit-camera met HomeKit Secure Video voor nodig. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je HomeKit-hub ook bijgewerkt moet zijn naar de nieuwste software-update. Installeer dus ook tvOS 14 op je Apple TV of iPadOS 14 op je iPad. Gebruik je een HomePod, dan moet je nog even geduld hebben. De benodigde update voor de HomePod is nog niet beschikbaar.

Bekijk ook Zo werkt de gezichtsherkenning van HomeKit-camera's in iOS 14 Vanaf iOS 14 krijgen HomeKit-camera's ondersteuning voor gezichtsherkenning. Met de gezichtsherkenning voor HomeKit-camera's weet je wie er in je huis is. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe dit werkt.

Heb jij nog andere problemen of bugs in iOS 14 waar je tegenaan loopt? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook de andere ervaringen van iCulture-lezers in ons eerdere artikel.

Bekijk ook Praat mee: deel hier je ervaringen met iOS 14 en iPadOS 14 Na maanden van testen is vanavond het moment: iOS 14 en iPadOS 14 komen beschikbaar! Praat hier mee met andere iCulture-lezers en deel je ervaringen met de updates voor iPhone en iPad.

Meer over iOS 14