iOS 14 downloaden: deel hier je ervaringen

Je hebt er misschien al lang naar uitgekeken en omstreeks 19:00 is het zover: je kan vanaf dat moment iOS 14 installeren. Ook iPadOS 14 is vanaf dat moment beschikbaar. Deze nieuwe Praat mee is de beste plek om te discussiëren over het downloaden van iOS 14. Weet je nog helemaal niet wat er nieuw is of wil je meer lezen voordat je iOS 14 gaat downloaden, dan lees je meer in dit artikel.



Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Of je nu al vanaf het eerste moment de beta geïnstalleerd hebt of je leest nu pas voor het eerst over iOS 14: voor iedere iPhone-gebruiker is de jaarlijkse grote update belangrijk. Het brengt allerlei nieuwe functies, verbeteringen voor je privacy en nog veel meer. In onze video bekijk je alvast onze favoriete verbeteringen, zodat je in een minuut op de hoogte bent.

De exacte stappen voor het installeren van de update, vind je onder andere in ons artikel over het installeren van iOS 14. Zorg altijd eerst voor een goede iPhone-backup. Twijfel je of je favoriete apps wel werken? Dan raden we aan om nog even te wachten met de update en de reacties onderaan dit artikel in de gaten te houden. Heb je de update wel al geïnstalleerd? Laat vooral weten tegen welke problemen je aanloopt.

Bekijk ook Voorbereiden: zo kun je iOS 14 en iPadOS 14 installeren iOS 14 en iPadOS 14 komen eraan! Kan jij niet wachten op deze updates, lees dan hier hoe je je kan voorbereiden op het installeren van iOS 14 en iPadOS 14! Zo weet je zeker dat je er klaar voor bent zodra de update voor jou beschikbaar is.

Ga je vanavond de update installeren? Lees dan ook even onze eerdere artikelen:

Of lees deze artikelen over iPadOS 14:

Lukt het installeren van iOS 14 niet? Lees dan onze tips voor het oplossen van installatieproblemen van iOS-updates. De meestvoorkomende problemen kun je via de tips in dit artikel oplossen.

Bekijk ook iOS 14 installeren lukt niet, wat nu? Loop je tegen iOS 14 installatieproblemen aan? Wij helpen je op weg als iOS 14 downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.