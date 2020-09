iCulture Vandaag: dit was donderdag 17 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 17 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Twijfel je nog tussen de Apple Watch SE of de Apple Watch Series 6? Wij hebben een vergelijking gemaakt, waarin we de overeenkomsten en verschillen op een rijtje zetten.



Sinds iOS 14 kan de batterij sneller leeg gaan. Lees hier hoe je er iets aan kunt doen en waarom het komt.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Things 3 (€10,99, iPhone/ Watch , iOS 12.1+) - Nu met widgets, Scribble-ondersteuning en meer.

, iOS 12.1+) - Nu met widgets, Scribble-ondersteuning en meer. Check ook onze lijst met apps die voor iOS 14 zijn bijgewerkt!

