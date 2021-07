Waterstofperoxide is op allerlei manieren te gebruiken: je kunt er je haar mee bleken, je mond mee desinfecteren en wonden mee behandelen. Het doodt bacteriën en remt de groei van schimmels en gisten. Maar op je iPhone smeren is geen goed idee. In een recent bijgewerkt supportartikel waarschuwt Apple dat er geen middelen met waterstofperoxide gebruikt moeten worden voor het desinfecteren van je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, AirPods en dergelijke. Wel is het toegestaan om producten met 75% ethyl-alcohol te gebruiken, bijvoorbeeld vochtige alcoholdoekjes.



Mag ik een desinfectiemiddel op mijn Apple product gebruiken?

U mag de harde, niet-poreuze oppervlakken van uw Apple product, zoals het beeldscherm, het toetsenbord en andere buitenoppervlakken, schoonvegen met een doekje met 70% isopropylalcohol, een doekje met 75% ethylalcohol of een Clorox-ontsmettingsdoekje. Gebruik geen producten die bleekmiddelen of waterstofperoxide bevatten. Zorg dat er geen vocht in de openingen binnendringt en dompel uw Apple product niet onder in schoonmaakmiddelen. Gebruik geen desinfectiemiddel op textiel of leren oppervlakken.

Ook bleekmiddelen kun je dus beter niet gebruiken en je moet oppassen dat er geen vocht binnendringt door openingen als je aan het schoonmaken bent. Onderdompelen is evenmin een goed idee, ook omdat vochtschade niet is gedekt in de iPhone-garantie en in de garantie van je andere producten.

