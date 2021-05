Apple heeft de eerste iOS 14.7 beta uitgebracht en daarin vinden we iets nieuws. Het is nu mogelijk timers voor de HomePod in te stellen.

HomePod-timers instellen vanuit Woning-app

Uiteraard zou je ook timers op de HomePod zelf kunnen instellen. Sinds iOS 12 is het zelfs mogelijk om meerdere timers tegelijk in te stellen op de HomePod, door gebruik te maken van Siri. Maar wie liever geen commando’s door de kamer schreeuwt kan het via in de Woning-app doen zodra iOS 14.7 officieel beschikbaar komt (of nu al via de beta). Het werkt op de iPhone, iPad en mogelijk ook op de Mac.



In de Woning-app ga je naar de HomePd-instellingen, waar je vanaf nu de optie vindt om timers te kiezen zonder dat aan Siri te vragen. Je vindt dit onder de optie om alarmen in te stellen op de HomePod. Bij het instellen van een nieuwe timer vraagt de Woning-app of je deze een naam wilt geven, net als bij Siri . Na het toevoegen van één of meerdere timers zie je een countdown van allemaal. Ook blijkt uit de code van iOS 14.7 dat je Siri op de iPhone kunt vragen naar de status van HomePod -timers. Dit kan handig zijn als je in een andere kamer bent. De functie is in de eerste beta nog niet functioneel. Wat je wel kunt doen is vanaf je iPhone een reeds lopende timer op de HomePod annuleren.

Net als bij de timers in de Klok-app in iOS kun je kiezen voor minuten, uren en seconden. Je kunt dus ook een timer instellen voor maar 10 seconden. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, zijn de schermteksten nog niet helemaal af.

Meerdere timers alleen op HomePod

Interessant is trouwens dat je op de HomePod wél meerdere timers tegelijk kunt laten lopen, maar dat dit op de iPhone zelf niet mogelijk is. Deze nieuw functie kan daarom handig zijn voor mensen die staan te koken en voor de verschillende gerechten meerdere timers nodig hebben. Je moet dan wel een HomePod hebben.

Om deze feature te proberen moet je beschikken over de eerste iOS 14.7 beta, die woensdagavond werd uitgebracht. Bovendien moet je HomePod-software 14.7 hebben geïnstalleerd op je slimme speaker. Het werkt zowel op de normale HomePod als op de HomePod mini.

Veel andere functies zijn nog niet in iOS 14.7 aangetroffen. Het lijkt een wat kleinere update te zijn met vooral bugfixes en performanceverbeteringen, met weinig echte vernieuwingen. Dat is ook logisch, aangezien Apple de belangrijke en grote vernieuwingen bewaart voor iOS 15, dat over een paar weken wordt gepresenteerd.