Apple breidt het tonen van de luchtkwaliteit uit naar Nederland. Vanaf iOS 14.7 zie je in onder andere de Weer-app de luchtkwaliteit in Nederlandse steden.

Apple toont al sinds een paar jaar de luchtkwaliteit op iPhone en Apple Watch in een aantal landen wereldwijd, waaronder in Duitsland, Engeland en de VS. Apple maakt daarvoor gebruik van data van BreezoMeter, een dienst die zich gespecialiseerd heeft in dergelijke metingen. In Nederland ontbrak deze functie in de Weer-app, ondanks dat BreezoMeter wel degelijk metingen heeft uit Nederland. In iOS 14.7 komt daar verandering in.



iOS 14.7 brengt meting luchtkwaliteit naar Nederland

In iOS 14.7 vind je de meting van de luchtkwaliteit in Nederland in zowel de Weer-app als in de Kaarten-app. In de Weer-app zie je de meting door naar onderen te scrollen, vlak onder de meerdaagse voorspelling. De schaal die gebruikt wordt verschilt per locatie. Met een gekleurd balkje zie je ook de verhouding van de huidige luchtkwaliteit ten opzichte van het gemiddelde.

In de Kaarten-app zie je rechtsonder ook de luchtkwaliteit (LKI), waarbij het kleurtje ook aangeeft hoe goed (of hoe slecht) de luchtkwaliteit is. Door dit ingedrukt te houden, zie je bovendien een uitgebreidere weergave van zowel de temperatuur als de luchtkwaliteit. De weergave van de luchtkwaliteit geldt voor heel Nederland. In België is het helaas nog niet zichtbaar.

Ook zichtbaar op Apple Watch

Het is niet helemaal duidelijk waarom Apple voor deze functie een iOS-update nodig heeft. Meestal worden dit soort dingen vanaf de servers geactiveerd. Behalve op de iPhone zie je de luchtkwaliteit met watchOS 7.6 ook op de Apple Watch. Je ziet het zowel in de Weer-app als met de aparte complicatie voor de luchtkwaliteitsindex.

Het is niet bekend wanneer iOS 14.7 en watchOS 7.6 uitgebracht worden, maar waarschijnlijk komt de definitieve versie ergens in juni of juli uit. Lees meer in onze tip over luchtkwaliteit bekijken op iPhone en Apple Watch.