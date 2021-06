Bug door naam van WiFi-netwerk

Als de netwerknaam “%p%s%s%s%s%n” is ingesteld en de iPhone maakt daar vervolgens verbinding mee, dan blijkt WiFi te worden uitgeschakeld, zo ontdekte Carl Schou. Het wijzigen van de netwerknaam loste het probleem niet op. Bleeping Computer was in staat om het probleem te herproduceren en trok daaruit de conclusie dat het gebruik van een procentteken waarschijnlijk de boosdoener is. iOS interpreteert de letters die daarna volgen op de verkeerde manier, namelijk als een string format specifier.



In de programmeertaal C en soortgelijke talen hebben string format specifiers en speciale betekenis en worden gezien als de naam van een variabele of een commando. Vervolgens zou er een buffer overflow ontstaan, waarna iOS ingrijpt.

Het probleem doet zich niet voor op Android-toestellen maar alleen bij iPhones. Het is aangetroffen op iPhones met verschillende versienummers (in ieder geval iOS 14.4.2 en iOS 14.6, maar waarschijnlijk ij meer versies). Op

Opnieuw opstarten of de SSID aanpassen heeft geen effect. Gelukkig is er wel een oplossing, namelijk door de netwerkinstellingen volledig opnieuw in te stellen. Dit doe je via Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen.

Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem, maar we verwachten dat er spoedig een oplossing komt in een van de aanstaande iOS-updates. Er is geen direct gevaar voor gebruikers, zolang je maar niet met netwerken probeert te verbinden waarvan de naam met een vreemd teken begint.