Batterijen-widget op je iPhone gebruiken

Er zijn meerdere manieren om op je iPhone of iPad je batterijstatus te bekijken. Een extra handige plek is de zogenaamde Batterijen-widget. De widget verzamelt de batterijpercentage van je iPhone, iPad en aangesloten Bluetooth-apparaten. Handig als je wilt weten hoe vol je Apple Watch of Bluetooth headset nog is. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Check de batterijstatus van externe apparaten met de Batterijen-widget

Hoe vol de iPhone-batterij is kun je natuurlijk in de rechter bovenhoek van je scherm of via het Bedieningspaneel zien. De widget is dan ook vooral bedoeld voor alle andere apparaten die met je iPhone of iPad via Bluetooth verbonden zijn. Zo zie je hoe vol je Apple Watch is, of als hij aan het opladen is, en kun je ook van je draadloze koptelefoon zien of het tijd wordt om hem aan de oplader te hangen.

Je kunt de widget in het Berichtencentrum zetten of op een van de beginschermen. Daarbij heb je keuze uit drie formaten: Small, Medium en Large.

Ook als er geen apparaten met je iPhone of iPad verbonden zijn, verschijnt de widget in het overzicht. Je ziet dan de batterijstatus van je iPhone of iPad.

Apparaten in de Batterijen-widget

Samengevat toont de Batterijen-widget het percentage van de volgende producten en accessoires:

iPhone en iPad

Apple Watch (alleen op iPhone)

Apple Pencil (alleen op iPad)

AirPods (zowel linker als rechter AirPod en oplaadcase)

Beats-koptelefoon

Apple Smart Battery Case

Ondersteunende Bluetooth-headsets

Het kan overigens gebeuren dat je headset of ander accessoire niet in de widget verschijnt. Niet alle apparaten ondersteunen deze functie, omdat je er minimaal Bluetooth 4 voor nodig hebt. Veel koptelefoons van Beats duiken bijvoorbeeld wel op in het overzicht van de Batterijen-widget.

Zo schakel je Batterijen-widget in

Open de widgetweergave door vanaf het toegangsscherm of het beginscherm naar rechts te vegen. Als de widget er niet staat, scroll je naar beneden en tik je op Wijzig. Tik op het plusje om de widget toe te voegen.

De accessoires verschijnen automatisch in de widget zodra ze via Bluetooth aangesloten zijn.

iPhone-batterij op je Apple Watch

Wil je op je Apple Watch zien hoe het met de accu van je iPhone gesteld is? Dan zul je daar een speciale app voor moeten downloaden. Probeer bijvoorbeeld Power 2 en Ministats eens.