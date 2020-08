Wist je dat je de HomePod ook als wekker kan gebruiken? Of als timer tijdens het koken? In deze tip leggen we je uit hoe je op meerdere manieren een timer en wekker instelt. Ook laten we je zien hoe je een wekker op de HomePod stopt of laat snoezen, zodat je nog even in bed kan blijven liggen.

Wekkers op de HomePod

De HomePod is meer dan alleen een speaker voor muziek. Siri werkt met de HomePod, waar je bijvoorbeeld allerlei vragen aan kunt stellen. De HomePod is echter ook te gebruiken voor timers en voor wekkers. Handig in de keuken of in de slaapkamer. Een timer stel je in via Siri, terwijl je een wekker op de HomePod ook kan instellen via je iPhone. Wil je meer weten over timers en wekkers op de HomePod, lees dan snel verder.

Behalve het Hey Siri-commando in onderstaande instructies, kun je natuurlijk ook de bovenkant van de HomePod ingedrukt houden om Siri op te roepen.

Hoe kan ik een timer instellen op de HomePod?

Een timer instellen op de HomePod kan alleen via Siri. Er is geen mogelijkheid om bijvoorbeeld met je iPhone of iPad een timer in te stellen. Gebruik de volgende commando’s om een timer op je HomePod in te stellen, waarbij je timer korter moet zijn dan 24 uur:

Hey Siri, set a timer for 5 minutes

Hey Siri, timer 1 minute

Het is sinds iOS 12 mogelijk om meerdere timers tegelijk te zetten. Om een lopende timer aan te passen of te controleren of er een timer loopt, zeg je het volgende:

Hey Siri, change timer to 4 minutes

Hey Siri, is there a timer running?

Je kan daarnaast ook nog een lopende timer pauzeren en op een later moment weer verder laten lopen. Gebruik daarvoor deze commando’s:

Hey Siri, pause timer

Hey Siri, resume timer

Hoe kan ik een timer stoppen op de HomePod?

Als je een timer die afgaat wil stoppen, doe je het volgende:

Hey Siri, stop timer

Hey Siri, cancel timer

Een andere manier om de timer te stoppen, is om op de bovenkant van de HomePod te tikken. Op het scherm draait een wit rondje die aangeeft dat de timer afgelopen is. Tik hierop om deze te stoppen.

Hoe kan ik een wekker instellen op de HomePod?

Je kan op meerdere manieren een wekker instellen op de HomePod. De eerste manier is via Siri:

Hey Siri, wake me up at 7am

Hey Siri, set an alarm for 8am

Hey Siri, set an alarm for over 7 hours

Een tweede manier is via de Woning-app. Je hoeft dan geen gebruik te maken van Siri, want je stelt de wekkers gewoon in via je iPhone of iPad:

Open de Woning-app. Druk stevig op het HomePod-icoontje of hou hem langer ingedrukt. Tik linksonder op Wekkers. Tik op het plusje en stel de tijd in. Net als in de standaard Klok-app kun je aangegeven op welke dagen het alarm af moet gaan. Je kunt helaas geen snooze instellen en het is ook niet mogelijk om een ander wekkerdeuntje in te stellen.

Op deze manier kun je dus een wekker instellen zonder te hoeven praten, want van pas kan komen in de slaapkamer. Bovendien geeft de Woning-app ook een overzicht van al je wekkers, al kun je dat ook gewoon aan Siri vragen.

Hoe kan ik een wekker stoppen op de HomePod?

Als je wekker af gaat, kun je deze op twee manieren stoppen. Je kan gebruikmaken van Hey Siri of je tikt op de bovenkant van de HomePod. Is de HomePod buiten handbereik, dan is Siri dus een eenvoudigere methode. Wil je alle wekkers tegelijk verwijderen, dan kan dat ook:

Hey Siri, stop the alarm

Hey Siri, cancel the alarm

Hey Siri, remove all my alarms

Als je alarm afgaat, kun je hem ook nog met Siri laten snoozen. Hierdoor word je binnen enkele minuten nogmaals wakker gemaakt met een nieuwe wekker:

Hey Siri, snooze the alarm

Wil je de HomePod gebruiken voor herinneringen, notities of berichten? Ook dat kan en in onze tip lees je daar veel meer over.

