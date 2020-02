Met CarKey in iOS 13.4 gebruik je de iPhone als NFC-autosleutel

De nieuwe CarKey-functie wekt de indruk dat je je iPhone binnenkort kunt gebruiken als autosleutel. Er zitten verwijzingen in naar CarKey, een applicatieprogrammeerinterface (API) waarmee je je iPhone en je Apple Watch kunt gebruiken voor het openen en starten van je auto. Het is niet nodig om je iPhone te ontgrendelen, net als bij een normale autosleutel het geval is. De CarKey-functie werkt ook als de batterij van je iPhone of Apple Watch leeg is.



Apple’s toelichting in de code van iOS 13.4 beta luidt:

To use CarKey, hold iPhone or Apple Watch to reader. It will work automatically, without requiring Face ID. You can change express mode settings in Wallet.

Je kunt het gebruiken in auto’s die geschikt zijn voor NFC. Je houdt de iPhone of Apple Watch dichtbij de auto en het fungeert daarbij als sleutel. Koppelen doe je via de Wallet-app en de app van de autofabrikant. Dit doe je door de iPhone op de NFC-reader in de auto te leggen. CarKey zal dan automatisch verschijnen in de Wallet-app. Vervolgens voeg je de sleutel toe, ook aan de Apple Watch.

