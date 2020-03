Apple heeft medewerkers in de VS ingelicht dat ze de Apple Stores in de eerste helft van april willen heropenen. Aanvankelijk was het plan om 28 maart weer open te gaan.

Heropening vanaf 5 april

Apple sloot op 14 maart alle Apple Stores wereldwijd, behalve die in Groot-China. De boodschap was eerst een sluiting tot en met 27 maart, maar dat is inmiddels vervangen door “onbepaalde tijd”. Nu zou Apple’s retailbaas Deirdre O’Brien medewerkers hebben verteld dat op afstand werken zal duren tot 5 april en dat daarna de Apple Stores gaandeweg weer open zullen gaan. Dit zal per locatie gebeuren.



Venturebeat spreekt echter expliciet over Amerikaanse winkels en bij gebrek aan communicatie over de Europese situatie is onduidelijk of het ook voor Nederland en België geldt. Het zou een reactie zijn op president Trump’s opmerkingen dat hij bedrijven rond Pasen weer op de been wil hebben. Apple informeerde medewerkers vervolgens dat in de eerste helft van april de winkels weer open kunnen. De memo waarin O’Brien dat vertelde lekte vervolgens uit.

O’Brien is zowel verantwoordelijk voor de winkels als voor personeelszaken en heeft dus ook te maken met thuiswerkend kantoorpersoneel. Na 5 april zullen de huidige thuiswerkregelingen weer worden geëvalueerd. Dat gebeurt per week en per locatie.

In China kun je alweer een tijdje gewoon winkelen in de App Store, al word je wel verzocht om een mondkapje te dragen.