Je kunt Memoji-stickers verwijderen, mocht je deze vervelend vinden en ze niet gebruiken. Wil je ze toch achter de hand houden, dan kun je de Memoji-stickers ook verbergen. In deze tip leggen we je uit hoe je dat doet.

Memoji-stickers verwijderen of verbergen van toetsenbord

Iedereen kent wel de emoji die je kunt gebruiken om bepaalde emoties over te brengen in chatbericht of om een bericht op social media op te leuken. Je kunt op je iPhone ook gebruikmaken van zogeheten Memoji-stickers. Dit zijn door Apple ontworpen stickers van een Memoji die jij zelf gemaakt hebt. Deze stickers kunnen leuk zijn om te sturen en je kunt de gezichtjes helemaal zelf instellen. Op je emoji-toetsenbord vind je ze aan de linkerkant. Je kunt de Memoji-stickers verbergen, maar wil je ze liever helemaal verwijderen? Dat kan gelukkig ook. Zo zitten ze niet meer in de weg als je ze toch niet gebruikt.

Memoji-stickers uitschakelen doe je zo

Het is heel eenvoudig om de Memoji-stickers uit te schakelen en uit je toetsenbord te verwijderen. Zet je ze uit, dan zul je ze niet meer per ongeluk aantikken, terwijl je eigenlijk een gewone emoji wilde versturen. Volg onderstaande stappen om de Memoji-stickers te verwijderen van je emoji-toetsenbord:

Open Instellingen. Tik op Algemeen. Scroll naar beneden en kies Toetsenbord. Schakel helemaal onderin Memoji-stickers uit (grijs).



Zo zie je de stickers, en zo niet meer.

Je kunt nu nog wel gewoon de Memoji-stickers-app blijven gebruiken in iMessage. Alleen op je emoji-toetsenbord zul je ze niet meer tegenkomen. Je kan dan dus geen Memoji-stickers meer in WhatsApp of andere chatapps gebruiken. Besluit je later dat je de stickers wel wil kunnen zien vanaf je emoji-toetsenbord, volg dan bovenstaande stappen opnieuw en zet de schakelaar weer op groen. Overigens gaan er bij dit hele proces geen stickers verloren. Je schakelt ze alleen uit voor het toetsenbord. Eventueel moet je de desbetreffende chatapp geforceerd afsluiten om de wijziging zichtbaar te maken.

Wil je een individuele sticker verwijderen, dan moet je de desbetreffende Memoji van je toestel wissen. Je opent hiervoor de Berichten-app, gaat naar een chat en tikt op de knop met Memoji of Memoji-stickers. Tik dan op de knop met de drie puntjes en kies voor Verwijder. Je hebt nu de Memoji waar de stickers van gemaakt zijn verwijderd. Mogelijk verschijnen er dan wel nog andere Memoji-stickers als suggestie.

Memoji-stickers verbergen

Je hoeft de stickers niet helemaal te verwijderen. Als je ze niet standaard wil zien, maar ze wel achter de hand wil houden, kun je ervoor kiezen om de Memoji-stickers te verbergen. Bovendien is het heel simpel te regelen. Volg deze stappen:

Open het emoji-toetsenbord in een app die Memoji ondersteunt (zoals iMessage en WhatsApp). Zorg dat je meest recente emoji in beeld zijn door op het klokje te tikken. Tik opnieuw op het kleine klokje. De stickers springen nu uit.

Als je de stickers vanaf je toetsenbord weer wil zien kun je nogmaals op het klokje tikken of helemaal naar rechts vegen. Op deze manier blijven de stickers verborgen zolang je niet weer op het klokje tikt. Het voordeel van deze methode is dat de stickers niet de hele tijd in beeld zijn, maar wel binnen handbereik zijn als je ze nodig hebt.

Het uitschakelen of verbergen geldt naast de stickers van Memoji ook voor de Animoji-stickers. De Animoji zijn poppetjes van bekende emoji, zoals het aapje, de drol of de leeuw, maar dan in verschillende gezichtsuitdrukkingen. Op iPhones en iPad met TrueDepth-camera bewegen de Animoji en Memoji ook mee met je hoofd en eigen gezichtsuitdrukking. Alles weten over Animoji? Check ons aparte artikel!

