Instagram heeft een alternatief voor Twitter gemaakt. Het heet Threads en het is nu al als pre-order te vinden in de Amerikaanse App Store. De release staat gepland op 6 juli.

Instagram Threads

Instagram Threads is een tekstgebaseerde sociale media-app, vergelijkbaar met Twitter. Afgelopen juni werd bekend dat moederbedrijf Meta ermee aan het werk was, als een soort opvangnet voor mensen die de voortdurende veranderingen bij Twitter zat zijn. Twitter is vooral goed in het ontdekken van actueel nieuws, terwijl dat bij Instagram een stuk moeilijker is. Mensen posten op Instagram vooral over hun dagelijkse leven en nieuwsgebeurtenissen rondom een bepaalde hashtag zijn moeilijker te volgen. Threads moet dat gat gaan opvullen. Het is volgens de App Store-omschrijving bedoeld voor communities die over een bepaald onderwerp willen discussiëren. Het gaat dan om de gebeurtenissen van vandaag, maar ook wat er morgen trending zal zijn.



Nadat Twitter CEO Elon Musk ontdekte dat er aan een Twitter-concurrent werd gewerkt, meldde hij op Twitter dat hij wel zin heeft in een kooigevecht met Meta CEO Mark Zuckerberg.

Threads is alleen te gebruiken als je een Instagram-account hebt. De app zelf is gratis, maar er zit ongetwijfeld een verdienmodel aan vast voor Meta, in de vorm van advertenties, in-app aankopen en gebruik van data. Als ondersteunde talen wordt onder andere Nederlands genoemd. Als je de app nu downloadt via de pre-order-pagina in de App Store zal ‘ie automatisch worden geïnstalleerd op je iPhone, zodra hij officieel uitkomt. Volgens informatie in de App Store gebeurt dat op 6 juli.

De timing is goed: de afgelopen dagen had Twitter te maken met allerlei problemen, waardoor concurrenten zoals Bluesky een flinke toestroom zagen van nieuwe gebruikers. Threads heeft als voordeel dat je meteen je Instagram-gebruikersnaam en -volgers kunt meenemen en niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen met het samenstellen van een vriendengroep. Instagram Threads wordt een losstaande app. Je kunt berichten schrijven, liken, reageren, herpubliceren en delen. Ook kun je aangeven wie mag reageren: iedereen, mensen die je alleen volgt of alleen mensen die in een bericht worden genoemd.

Technisch gezien is Threads decentraal opgezet en uit gelekte informatie blijkt dat Threads ook compatibel zou moeten zijn met Mastodon. Maar dat wordt nog ernstig betwijfeld als het onderdeel is van Instagram, een app die juist helemaal niet decentraal van opzet is.

Meta is vooral succesvol met overnames

Als ‘Instagram Threads’ je bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Instagram gebruikte de naam eerder voor een Snapchat-kloon, die in 2019 verscheen en bedoeld was voor chatten met je beste vrienden. In 2021 werd de app offline gehaald. Meta is niet altijd succesvol met extra apps die ze uitbrengen. Ze maakten bijvoorbeeld de Nextdoor-kloon Neighborhoods, een app voor mensen in een relatie genaamd Tuned, een anonieme tiener-app tbh, de studentenapp Campus, de videodating-dienst Sparked en de virtuele meet-and-greet-app Super. Met eigen apps is Meta niet zo heel succesvol. Het lukt beter als ze een app overnemen die al heel populair is, zoals werd gedaan met WhatsApp en Instagram.