In de nieuwste bétaversie van WhatsApp is er een mogelijkheid om een link te maken met je Instagram profiel. Opvallend, omdat WhatsApp sinds 2014 onderdeel is van Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook.

Toen WhatsApp in handen kwam van (toen nog) moederbedrijf Facebook, was er bij gebruikers al snel de angst dat informatie uitgewisseld zou worden WhatsApp enerzijds en Facebook en Instagram anderzijds. Dat is dan ook de reden geweest dat meer mensen zoeken naar een alternatief voor WhatsApp, zoals Signal. Hoewel er van een echte accountkoppeling nog geen sprake is, lijkt WhatsApp toch meer te willen doen.

Instagram toevoegen aan WhatsApp

In de nieuwste bètaversie van WhatsApp is een optie ontdekt om je Instagram-account te koppelen via de instellingen. Deze functie zou onderdeel worden van het gloednieuwe Links-menu, dat waarschijnlijk een plek krijgt op je profielpagina. Met deze toevoeging lijkt WhatsApp de deur open te zetten voor het koppelen van nog meer sociale mediaprofielen. Het ligt dan ook voor de hand dat andere Meta-platforms, zoals Threads en Facebook, later zullen volgen.

Deze functie was al langer beschikbaar voor WhatsApp-bedrijfsaccounts, maar lijkt nu ook naar privé-accounts te komen. Op dit moment is er nog geen vorm van authenticatie nodig, zoals wel is bij WhatsApp Business. Het gebruik ervan is uiteraard geheel optioneel, maar voor sommige gebruikers kan het een handige manier zijn om hun netwerk verder uit te breiden. Het is dus vooralsnog geen directe koppeling waarbij gegevens uitgewisseld worden: het dient alleen als doorverwijzing voor op je profiel, zodat anderen ook jouw Instagram-account kunnen bekijken. Maar wie weet wat WhatsApp allemaal met deze informatie wil en kan doen.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze functie voor alle gebruikers beschikbaar wordt, maar we weten in ieder geval dat het eraan zit te komen. Wil je in de tussentijd meer tips om het maximale uit WhatsApp te halen? Lees dan zeker het onderstaande artikel!