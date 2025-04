Na jaren van hopen, wachten en halfbakken alternatieven lijkt het dan eindelijk zover: Meta lijkt bezig met de ontwikkeling van een volwaardige Instagram iPad-app. Dat meldt The Information op basis van bronnen binnen Meta, het moederbedrijf van Instagram.

Instagram op iPad is een van de meestgevraagde apps

Sinds de introductie van Instagram in 2010 is de app exclusief ontwikkeld voor de iPhone. iPad-gebruikers moesten het al die tijd doen met een uitgerekte iPhone-versie of via Safari in de browser – geen van beide opties biedt een optimale ervaring. Ondanks dat de vraag naar een iPad-versie groot was, hield Instagram-baas Adam Mosseri altijd de boot af. In 2022 zei hij nog dat er “niet genoeg vraag” was en dat het team “te weinig mensen” had om het te realiseren.

De plotse ommezwaai komt niet uit het niets. Volgens de berichtgeving speelt de dreigende ban van TikTok in de VS een grote rol. Meta wil van dat momentum gebruikmaken om marktaandeel te winnen, zeker onder videomakers. Zo kwam het bedrijf onlangs ook met ‘Instagram Edits’, een losse video-app die de rol moet overnemen van TikTok’s CapCut.

Een iPad-versie van Instagram past goed in die strategie: het grotere scherm en de extra schermruimte maken het platform aantrekkelijker voor contentcreatie én consumptie.

Wanneer kun je Instagram voor iPad downloaden?

Hou er wel rekening mee dat er nog geen sprake is van een officiële aankondiging van Instagram op de iPad. Er is dan ook nog geen releasedatum bekend, maar dat Meta actief zou werken aan een native iPad-app is op zich al opvallend. iPad-gebruikers lijken dus eindelijk zicht te hebben op een volwaardige Instagram-ervaring — al is enige voorzichtigheid geboden. Meta werkt inmiddels ook al anderhalf jaar aan een bètaversie van WhatsApp voor de iPad, die tot op heden nog steeds niet publiek is uitgebracht. Wanneer de Instagram-app dus écht verschijnt, blijft voorlopig nog even afwachten.