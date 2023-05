Meta, het bedrijf dat zich graag oriënteert op ideeën van anderen, heeft iets nieuws in de pijplijn. Het is bezig onder de codenaam P92, Project 92 of Barcelona een alternatief voor Twitter te ontwikkelen. Maar gaat het Instagram wel lukken om de twitteraars over te halen?

Instagram’s Twitter-alternatief

Als je miljarden gebruikers hebt, lijkt het eenvoudig om van elk nieuw project een succes te maken. Zelfs als maar 10% van de mensen het gaat gebruiken, gaat het nog steeds om enorme aantallen. Dat het niet altijd zo loopt, is te merken bij Meta. Het bedrijf haalt z’n ideeën graag bij de concurrentie of bedenkt iets dat later alweer snel wordt afgeschoten (denk aan Facebook Paper of de Facebook-smartwatch). Meta is tot nu toe alleen succesvol geweest na overnames van apps en diensten die toch al succesvol waren, zoals Instagram, WhatsApp en Oculus. De inspiratie voor Meta’s nieuwste project komt niet zomaar uit de lucht vallen: nu Twitter in zwaar weer verkeert, willen ze een Twitter-alternatief bouwen dat onderdeel wordt van Instagram.



Eerste details over Instagram’s tekstberichtendienst

De eerste details over deze nieuwe functie van Instagram zijn al uitgelekt, waarbij wordt gemikt op een release in juni. Het wordt een losse app waarbij je moet inloggen met je bestaande Instagram-gebruikersnaam en -wachtwoord. Ook je bestaande volgers kun je meteen synchroniseren en data zoals je naam, biografie en verificatievinkje zullen worden overgenomen in de nieuwe app. Opvallend is dat de app compatibel zal zijn met Mastodon en andere Twitter-alternatieven. Het lijkt erop dat hiervoor gebruik zal worden gemaakt van ActivityPub, zodat gebruikers van andere apps je kunnen vinden, volgen en je profiel en berichten kunnen zien.

Linda Yaccarino, de aanstaande Twitter CEO, heeft al op de plannen gereageerd. Ze deed dat afgelopen zondag, juist op een moment dat Instagram een tijdelijke storing had. “Game on!” liet Yaccarino weten. En misschien krijgt ze wel gelijk: er zijn heel wat twitteraars geweest die uit onvrede dreigden te vertrekken, maar toch zijn blijven hangen. Simpelweg omdat je op Mastodon niet dezelfde nieuwsvoorziening hebt als op Twitter. Je moet wat meer op de hoede zijn voor fake nieuws (zo stond het Pentagon echt niet in brand) en zijn geverifieerde accounts niet meer wat ze geweest zijn. Maar wie bijvoorbeeld iPhone-geruchten volgt kan niet om de tweets van Ming-Chi Kuo en Ross Young heen – en daarvoor moet je nog steeds op Twitter zijn.

Het is daarom een kwestie van afwachten of de aanstaande Twitter-kloon van Instagram een succes gaat worden. Mensen die foto’s en video’s op Instagram kijken zitten misschien niet altijd te wachten op een tekstgebaseerde berichtendienst. En als Instagram’s Twitter-alternatief vooral gebruikt gaat worden voor het posten van foto’s en video’s, die vervolgens geliked en becommentarieerd kunnen worden, dan zit al die functionaliteit nu al in Instagram zelf. Meta heeft niet zoveel alternatieven: de meeste kans om het succes van Twitter te evenaren is om Twitter zelf over te nemen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En met de overname van een veelbelovend Twitter-alternatief zoals Bluesky is succes ook niet gegarandeerd.

‘Te commercieel geworden’

Instagram mede-oprichter Kevin Systrom is in ieder geval niet blij met de richting die Instagram is ingeslagen. “I think we’ve lost the soul of what made Instagram Instagram”, vertelde hij begin 2023 in een interview met Kara Swisher. “My biggest regret, I think, at Instagram is how commercial it got”, Het zal duidelijk zijn dat Systrom al uit onvrede is vertrokken bij Meta.