Apple heeft de derde beta van iOS 17 uitgebracht en uiteraard zijn wij ook hierin weer op zoek gegaan naar kleine en grote verbeteringen en misschien wel wat nieuwe functies. Dit is er nieuw in beta 3!

WWDC 2023 lijkt al weer ver achter ons te liggen en ondertussen zijn we al behoorlijk vertrouwd geraakt met de iOS 17 beta. Over onze ervaringen lees je meer in onze preview van iOS 17. Daarin vertellen we dat er geen grote vernieuwingen zitten in deze update, maar dat de update toch de moeite waard is. Mogelijk gaat er nog wat veranderen in de derde beta van iOS 17, die nu is uitgebracht. We zijn in de update gedoken en vertellen je wat er nieuw is ontdekt.

Hieronder bespreken we wat er nieuw is in de derde beta van iOS 17:

#1 Credits in Apple Music

In de Muziek-app is er nu een optie om credits van een muzieknummer te zien. Hiervoor moet je op het icoon met de drie puntjes tikken als je een nummer afspeelt, opzoekt of in een afspeellijst ziet staan. De credits tonen wie de uitvoerend artiest is, de componist en anderen die betrokken waren bij de productie, zoals sound engineers. Verder kun je hier informatie over de audiokwaliteit (Lossless, Dolby Atmos) zien. Tijdens WWDC 2023 kwamen songcredits kort ter sprake, maar ze waren nog niet te zien in de eerdere beta’s.

Nog niet alle muzieknummers en albums zijn voorzien van deze extra informatie. Het gaat vooral om nieuwere albums uit de periode sinds 2020. Bij oudere albums is de informatie voorlopig alleen aanwezig bij populaire artiesten. Bij elk nummer kun je dus de uitvoerende artiest, componist en dergelijke zien. Tik je op een naam, dan krijg je een lijst van andere nummers en albums waaraan deze persoon heeft meegewerkt. De songcredits zijn alleen te vinden in de iOS 17 beta en de iPadOS 17 beta, niet in de macOS Sonoma beta.

#2 Kleurenkiezer in de Woning-app

In de Woning-app krijg je bij het opstarten een scherm te zien met informatie wat er nieuw is. De weergave bij het aanpassen van een kleurenlamp is ook aangepast. De bolletjes staan nu in een rechte rij, terwijl het in de tweede beta nog een enkel bolletje was met een regenboogrand er omheen. In iOS 16 staan de bolletjes in een raster, zoals op de rechter afbeelding te zien is.

Ook zijn er kleine aanpassingen bij de widgets en een nieuw uiterlijk voor bepaalde accessoires. Zo is er een nieuw icoontje voor garagedeuren.

#3 Activiteitengeschiedenis in de Woning-app

Verder heeft de derde beta ook ondersteuning voor de Activity History, waarmee je kunt zien wanneer slimme sloten, garagedeuren en beveiligingssystemen in gebruik waren en open of dicht stonden. Dit werkte in de tweede beta nog niet. Er zijn maar twee opties: 1 maand of helemaal geen geschiedenis.

Je vindt deze instelling door in de Woning-app naar de instellingen te gaan en op Veiligheid en beveiliging te tikken. Daar vind je bovenaan het scherm een schakelaar voor Activiteitengeschiedenis.

#4 Diepte-instellingen voor camera vastleggen

Bij de Camera-app kun je allerlei instellingen vastleggen, zodat ze bij het volgende gebruik van de app nog precies hetzelfde staan. In iOS 17 beta 2 kon je dit instellen voor de Cameramodus, Creatieve regelaars, Macroregelaar, Belichtingsaanpassing, Nachtmodus, Actiemodus en Live Photo. In de derde beta komt daar een extra optie bij: Diepteregelaar. Je kunt dan zorgen dat de diepte-instelling bij het maken van foto’s, portretten en film wordt bewaard tot de volgende keer. Dit scheelt weer handmatig aanpassen.

#5 Verwijderde foto’s

In de Foto’s-app heb je nu een extra optie in het album met recent verwijderde foto’s. Voorheen verschenen er twee linkjes voor Verwijder en Zet terug onderin beeld. Dit is nu een knop met drie bolletjes geworden, waarop je moet tikken om te wissen of terug te zetten. Deze verschijnt alleen als je foto’s hebt geselecteerd. Heb je Live Photos, dan is er een extra knop voor het opslaan als video. En nog een handigheidje: als je foto’s van een bepaalde persoon wist, kun je een melding krijgen dat je minder foto’s van deze persoon wilt zien.

Meer kleine wijzigingen in iOS 17 beta 3

Hieronder vind je nog wat meer kleine ontdekkingen:

In de Berichten-app wordt nu een icoontje van je meest recente foto getoond als je een foto wilt delen via iMessage. Voorheen was dit een algemeen Foto’s-icoon.

Bij de functies voor geestelijk welzijn in de Gezondheid-app zijn de kleuren nu iets aangepast, zodat de kleur beter bij de emotie past. De knoppen hebben nu dezelfde kleur als de achtergrond. Paars geeft aan dat je je niet lekker in je vel voelt, gevolgd door blauw, groen, geel en oranje (tevreden).

Bij geestelijk welzijn kun je nu ook aangeven of je in de loop van de dag of aan het einde van de dag een melding wilt.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.1.