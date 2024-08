Apple heeft ontwikkelaars die hun apps in de Europese Unie willen aanbieden eraan herinnerd dat ze naam, adres en e-mail moeten opgeven. Deze informatie wordt weergegeven op de App Store-pagina van de ontwikkelaar en daar is niet iedereen blij mee. Apple kan er in dit geval niets aan doen; het is een eis vanuit de EU.

Vooral kleine hobby-ontwikkelaars zullen niet blij zijn met deze maatregel, die wel wat doet denken aan de situatie rond ZZP’ers in Nederland. Zij merkten veel overlast omdat hun woonadres zichtbaar was in het Handelsregister. Het leverde veel ongewenste reclame en telefoontjes van energieleveranciers op, maar ook onveilige situaties rondom het woonhuis: boze klanten komen verhaal halen, of inbrekers denken dat er geld te halen valt. Veel kleine ontwikkelaars zitten in een vergelijkbare situatie en zijn niet blij met het feit dat hun privégegevens voortaan in de App Store zichtbaar zijn. Voor hen is het werkadres vaak gelijk aan het privéadres. Bovendien hebben ze niet de mogelijkheid om 24 uur per dag telefoontjes te beantwoorden, van mensen uit de hele wereld die support verwachten.

Nu valt een extra telefoonnummer en e-mailadres nog wel te regelen, maar voor een extra adres zul je ergens een werkplek, kantoor of postbus moeten huren. Voor organisaties is het opgeven van een adres niet vereist; zij hoeven alleen een telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Kleine ontwikkelaars die onder de adresverplichting uit willen komen, zouden dus ook naar de KvK kunnen stappen om een bedrijf op te richten, maar dat brengt ook weer extra administratieve rompslomp en belastingregels met zich mee.

Deze contactgegevens moeten ontwikkelaars invullen.

Het vastleggen van contactgegevens is verplicht vanwege de Digital Services Act (DSA) van de EU. Die vereist dat Apple de contactinformatie van handelaars controleert en weergeeft in de App Store. Elke ontwikkelaar die geld verdient in de App Store wordt beschouwd als een handelaar (‘trader’), ongeacht hoeveel downloads er zijn of hoeveel er met de app verdiend wordt. De maatregel gaat vanaf 16 oktober 2024 in. Alleen degenen die gratis apps zonder advertenties distribueren hoeven dergelijke informatie niet te verstrekken.

Geen adres? Dan wordt de app verwijderd

Het indienen van nieuwe apps en appupdates wordt vanaf dat moment ook strenger. Ontwikkelaars moeten hun handelsinformatie verstrekken nog vóórdat een app ter beoordeling kan worden ingediend. En vanaf 17 februari 2025 worden apps zonder contactinformatie zelfs helemaal verwijderd uit de Europese App Store, totdat de gevraagde gegevens zijn verstrekt en geverifieerd.

Meer informatie over het bepalen wie een handelaar is en wie contactgegevens moet verstrekken, is te vinden op de website van Apple.