Aqara P2 Door and Window contactsensor met Thread en Matter

Tot nu toe was je voor de Matter-updates afhankelijk van de diverse Zigbee-hubs. Na het installeren van de Matter-updates voor de hubs M2, E1 en M1S kon je je bestaande accessoires ermee koppelen. Dat hoeft nu niet meer, want Aqara heeft nu het eerste accessoire met Matter-over-Thread uitgebracht, die geen hub meer vereist. Na het koppelen werkt het ook meteen via Matter. Eerder plaatste Aqara al een teaser op Twitter, waarin ze aankondigden dat “een van onze meest iconische sensoren” de overstap maakt naar Matter-over-Thread. Inmiddels is bekend om welke sensor het gaat: een raam- en deurcontactsensor van 30 euro.



Begin 2022 kondigde Aqara al apparaten met Thread aan en nu is de volgende fase aangebroken. De ‘Door and Window Sensor P2’ is in een nieuwe uitvoering verschenen, die meteen te herkennen is aan het andere design. In plaats van twee rechthoekige blokjes is er sprake van een soort pilvorm met ronde uiteinden. Hij is geschikt voor meerdere smart home -systemen, dankzij de native ondersteuning voor Matter. De nieuwe sensor wordt verkocht via de Amazon brand stores van Aqara in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders en Belgen kunnen het beste vanuit de Duitse Amazon-winkel kopen en betalen dan €26,83* plus €3,49 bezorgkosten zodat je uiteindelijk uitkomt op €30,32 voor een enkele sensor. je krijgt vanaf 9 juli geleverd.

*Zoals gebruikelijk moet je bij Amazon alle mogelijke kortingsvouchers voor 5% en 15% aanvinken, waardoor de normale prijs van €32,99 uitkomt op €26,83.

De sensor is ook in de VS en Canada verkrijgbaar. Voor sommige geplande functies van deze deur- en raamsensor P2 heb je nog wel een Aqara Thread Border Router nodig en de Aqara Home-app met Matter-ondersteuning. Deze zullen allebei begin 2024 beschikbaar komen, dus je hebt nog even tijd om je voor te bereiden.

De vernieuwde deur- en raamsensor P2 betekent het begin van een reeks Thread-producten van Aqara, waarbij de verbinding en het bereik nog beter is. Het is bovendien energiezuinig, zodat je de batterij langer mee gaat. Het werkt met Apple HomeKit, Google Home, Alexa, SmartThings en Home Assistant.

Hij meet 7,7 x 3,4 x 2,2 centimeter en is voorzien van een Lithium Metal-batterij. Het gaat hier om een 1400mAh CR123 knoopcel met een hoge capaciteit. Je kunt de sensor met de reeds aanwezige plakstrip vastmaken, of gebruik maken van een magnetisch plaatje, dat wordt meegeleverd.

Door deze contactsensor op ramen en deuren aan te brengen weet je zeker of er iets open staat. Je kunt controleren of je na vertrek de ramen goed hebt gesloten en krijgt een seintje als iemand de deur opent. Zo weet je zeker dat er niemand in huis is. Ook kun je de verwarming of airco lager zetten op het moment dat er iets open staat, om zodoende energie te sparen.

Aqara Thread Border Router M3 komt begin 2024

In tegenstelling tot de eerdere Aqara Zigbee-accessoires maakt de P2 een directe verbinding met elke Matter-geschikte Thread Boarder Router. Dit moet wel een router van een ander merk zijn, want Aqara zelf heeft het nog niet. Die Thread Border Router met Matter komt pas begin 2024 en heeft typenummer M3. Je kunt hiermee Zigbee- én Thread-accessoires aansturen, zowel van Aqara zelf als van andere merken.