Einde Twitter voor Mac lijkt nabij: app uit de App Store verwijderd

De officiële Twitter-app voor de Mac is uit de App Store verwijderd. Het lijkt erop dat het einde van de app daarmee nabij is, hoewel hij momenteel nog wel werkt als je de app al had.

De Twitter-app op de Mac heeft een rommelig bestaan. Jaren geleden bracht (toentertijd) Twitter een speciale Mac-versie uit, geoptimaliseerd voor Apple’s computers met extra functies. Maar in 2018 trok Twitter de stekker eruit, om anderhalf jaar later een nieuwe Twitter-app voor Mac (als Catalyst-versie) uit te brengen. Dat is in feite de iPad-versie, maar dan geoptimaliseerd voor de Mac. Die versie werd lange tijd ondersteund, maar sinds oktober 2022 verscheen daar al geen nieuwe update meer voor. Nu is die versie helemaal uit de App Store verwijderd.

Twitter voor Mac niet meer uit App Store te downloaden

Afgelopen nacht lijkt X, het tegenwoordige Twitter, de Mac-versie te hebben teruggetrokken uit de Mac App Store. Iedereen die de app al eens eerder gedownload heeft, vindt hem nog wel in het aankopenoverzicht. Maar als je ernaar zoekt in de Mac App Store, ga je hem niet meer vinden en is downloaden ook geen optie meer. Dit viel enerzijds wel te verwachten. De app werd nooit meer bijgewerkt voor de nieuwe naam X, die sinds zomer vorig jaar gebruikt wordt. Ook alle andere wijzigingen die sindsdien gedaan zijn, zijn niet doorgevoerd in de Mac-versie.

Daarentegen werkt de app momenteel nog wel, al zijn er af en toe wel wat gebreken. Het zou ons echter niet verbazen als de app binnenkort ook niet meer werkt. X kan de app waarschijnlijk op ieder moment blokkeren, zodat posts niet meer geladen worden. Inmiddels krijgen gebruikers ook een melding in de Mac-versie te zien waarin staat dat de app verouderd is en moet worden bijgewerkt. Er lijkt echter wel een alternatief te zijn, al moet je daar op dit moment nog mee oppassen.

Alternatief: de iPad-versie op je Mac (maar pas op)

Tegelijkertijd met het offline halen van de Mac-versie, heeft X namelijk wel de iPad-variant beschikbaar gesteld in de Mac App Store, om te installeren op een Apple Silicon Mac. De Twitter voor Mac-app verwijst je daar ook naar vanuit bovenstaande melding. Als een ontwikkelaar het toestaat, kun je namelijk iPhone- en iPad-apps op een Mac installeren. Dat lijkt een aardig alternatief te zijn, ware het niet dat een gebruiker op Reddit meldt dat zijn account meteen geblokkeerd werd toen hij de iPad-versie op zijn Mac installeerde. Ontwikkelaars bij X lijken ervan op de hoogte te zijn, dus mogelijk gaat het om een tijdelijk probleem.

Voor nu raden we af om de iPad-versie op je Mac te zetten om te voorkomen dat je account mogelijk geblokkeerd wordt, totdat er meer duidelijkheid komt vanuit X (Twitter) zelf. Zolang de Mac-versie van de app nog blijft functioneren, is dat nog de meest veilige optie. Zeker omdat Twitter-apps van derden niet meer bestaan.